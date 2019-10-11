2019-10-11T16:25:23+03:00
Спорт

44 года без капремонта: как выглядит спортшкола Исинбаевой

Спортзал, на который чемпионка пожаловалась Путину, включат в программу модернизации
Екатерина СИМОХИНА
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Крыша не рушится, хотя потолок уже можно и побелить. Фото: мэрия Волгограда.Крыша не рушится, хотя потолок уже можно и побелить. Фото: мэрия Волгограда.
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В четверг Владимир Путин на заседании совета по развитию физкультуры и спорта пообещал Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой разобраться с ее проблемой. Спортсменка пожаловалась, что спортивная школа, где ее дочь занимается гимнастикой, в отвратительном состоянии, а родители сдают деньги, чтобы хоть как-то поддержать учреждение, «чтобы эта крыша не рухнула». Разбирается в проблеме и администрация Волгограда, у которой, по словам Исинбаевой, нет денег.

Мэрия Волгограда, в ведении которой находится этот объект, уверяет, что ни крыша, ни стены в здании рухнуть не могут. Оно хоть и нуждается в капремонте, но детям не угрожает. А вот в реконструкции нуждается. И его уже включили в список объектов, которые в первую очередь включат в целевую программу по модернизации. Так что деньги будут выделены.

В этом зале занималась 5-летняя Лена Исинбаева, а сейчас ее дочь Ева. Фото: мэрия Волгограда.

В этом зале занималась 5-летняя Лена Исинбаева, а сейчас ее дочь Ева. Фото: мэрия Волгограда.

- Для этого муниципалитет Волгограда проводит обследование зданий, находящихся в ведении муниципальных учреждений, работающих с детьми. По предварительным данным, на первом этапе в программу должно войти порядка 70 объектов, - говорят в мэрии.

Школа находится на Пугачевской, 8а, и построена 44 года назад. Первые достижения здесь демонстрировала и сама Исинбаева – именно тут она сдала нормативы на мастера спорта. За детей, которые здесь занимаются сейчас, Лене обидно, поэтому она не упустила шанс обратиться в очередной раз за помощью к Президенту страны. Так же когда-то Олимпийская чемпионка просила Владимира Путина отдать стадион «Монолит» легкоатлетам.

Зданию 44 года. Фото: мэрия Волгограда.

Зданию 44 года. Фото: мэрия Волгограда.

И с момента открытия ни разу не делали капремонт. Фото: мэрия Волгограда.

И с момента открытия ни разу не делали капремонт. Фото: мэрия Волгограда.

Чиновники согласны: спортшколе нужна реконструкци. Фото: мэрия Волгограда.

Чиновники согласны: спортшколе нужна реконструкци. Фото: мэрия Волгограда.

Объект уже записали в очередь на модернизацию. Фото: мэрия Волгограда.

Объект уже записали в очередь на модернизацию. Фото: мэрия Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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