2020-06-30T14:58:48+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 июня: еще 95 заболевших и 2 смерти

«КП-Волгоград» собрала последние данные о ситуации с COVID-19 к 30 июня 2020 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Число новых случаев заражений коронавирусом постепенно снижается.Число новых случаев заражений коронавирусом постепенно снижается.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Во второй половине июня в Волгоградской области (впрочем, как и по всей России) численность новых заболевших от коронавируса стала снижаться. Медленно и уверенно. Сегодня, 30 июня 2020 года, в статистике, которую предоставляют в ИЦК, в Волгоградской области значится 95 новых случаев COVID-19. Итого в регионе уже 6297 заболевших «короной». С такими темпами наш регион закрепился на 18-м месте среди всех субъектов РФ и стабильно входит в «двадцатку» самых опасных. «КП-Волгоград» собрал последние данные на утро 30 июня.

В Волгоградской области лечить коронавирус так и не научились, по числу выздоровевших мы хуже всех в ЮФО.

В Волгоградской области лечить коронавирус так и не научились, по числу выздоровевших мы хуже всех в ЮФО.

В Волгоградской области печальная статистика заражений наконец-то ушла ниже сотни. Вчера было зафиксировано 97 новых заболевших, сегодня – 95. Снижаются и цифры по России: за последние сутки - 6693 случаев в 84 регионах.

Но пока в волгоградские госпитали продолжают поступать новые пациенты. На данный момент в больницах остаются еще 3383 пациента, у которых уже подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". А новые заражаются уже не от приезжих, а здесь – внутри региона. Причем специалисты уже даже не могут отследить кто, где и при каких условиях подхватил COVID-19. Большая часть новых коронавирусных пациентов сами обращаются в больницы, когда уже совсем становится худо. И в основном это люди трудоспособного возраста - от 30 до 64 лет (сегодня таких 60 из 95-ти) Но зато с сегодняшнего дня в Волгоградской области открываются летние кафе и фитнес-центры, а детям разрешат посещать спортплощадки. Скажется ли послабление ограничений на темпах распространения вируса, вот и посмотрим.

Коронавирус снижает темпы. Инфографика ИЦК.

Коронавирус снижает темпы. Инфографика ИЦК.

В ИЦК говорят, что сегодня среди нововыявленных зараженных лиц у 30,2% болезнь протекает без клинических проявлений. Но к сожалению, смертельная статистика показывает, что медики еще так и не научились вылечивать тяжелых пациентов с COVID-19. За последние сутки в России подтверждено 154 летальных случая от коронавируса. Два из них – в Волгоградской области.

Как рассказали "КП-Волгоград" в региональном оперативном штабе, обоим умершим было по 57 лет, оба - жители Волгограда, оба поступили в госпитали уже с двухсторонней пневмонией и не смогли ее одолеть. Итого, к 30 июня, смертельная статистика COVID-19 в регионе уже насчитывает 39 человек.

Что касается географии распространения коронавируса к 30 июня 2020-го, то в нашем регионе Волгоград бьет все антирекорды. Именно в областном центре находится главный очаг заболевания. Из 95-ти новых случаев 54 приходится на Волгоград. На втором месте - Камышинский район, там плюс 11 случаев за последние сутки. Третьим идет Волжский: плюс 10 за сутки.

Сегодня основная масса заболевших - из Волгограда, на втором месте - Камышинский район. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня основная масса заболевших - из Волгограда, на втором месте - Камышинский район.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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