В кафе и на фитнесе без маски: как будем отдыхать и заниматься спортом в Волгограде

С 30 июня 2020 года в Волгоградской области в очередной раз смягчили карантинные ограничения по коронавирусу, пустили общественный транспорт, разрешили заниматься спортом и отдыхать. Под запретом в Волгограде кинотеатры. Закрыты большинство музеев за исключением трех, все досуговые и развлекательные центры, бары и рестораны. Зато разрешили возобновить работу фитнес-клубам и летним сезонным кафе, в пределах региона местные жители могут отдохнуть в санатории и на турбазе. Разбираемся, на каких условиях можно будет сходить в тренажерный зал, спортклуб, посидеть в кафе на свежем воздухе и пожить в пансионате. Общие для всех правила – дистанция, дезинфекция и санитайзеры для обработки рук (ДДС).

Как будут работать в Волгограде фитнес-клубы

Волгоградские фитнесы и тренажерки готовятся к открытию и работе по установленным Роспотребнадзором правилам. А вот бассейны и ФОКи останутся закрытыми, так что тот же бассейн «Искра» не сможет принять желающих поплавать с 30 июня и откроется гораздо позже.

Проходящие по коду ОКВЭД фитнес-клубы Волгограда перед открытием должны будут почистить систему вентиляции и провести полную дезинфекцию помещений, поставить обеззараживающие воздух приборы и санитайзеры. Затем – регулярно проветривать помещения, их все обрабатывать дважды в день, а туалеты, душ, зону бассейна, тренажеры и весь инвентарь – каждые два часа.

Инструкторы должны носить маски везде, кроме активных тренировок. На входе и в течение дня им должны измерять температуру. Контакты между тренерами и посетителями - минимальны. Вход - только по записи. Одна радость – заниматься аэробикой или побегать на дорожке можно будет без маски, как и сходить на пляж. Во всех помещениях фитнес-клуба должны сделать разметку. В тренажерном зале, раздевалках, душевых владелец спортклуба должен обеспечить дистанцию между людьми не менее полутора метров, в зале групповых тренировок - 4 кв.м на человека, в бассейне на аквааэробике - 5 кв.м поверхности воды, для плавания вдвое больше – 10 кв.м на каждого.

На каких условиях откроются кафе?

Во-первых, все кафе и рестораны с самого начала могут готовить еду на вынос. Во-вторых, запреты не распространяют на столовые и буфеты для сотрудников предприятий. С 30 июня откроются летние сезонные кафе – открытые террасы на улице есть у многих заведений. Для их работников также обязательны маски, между столиками – дистанция. Правила дезинфекции неизменны для всех. Посетителям разрешат снимать маски во время еды, но посуда будет одноразовой, если нет возможности ее дезинфекции.

Как будут работать турбазы и санатории Волгоградской области?

Пока в Волгоградской области на турбазе, в пансионате, доме отдыха или санатории отдохнуть могут только местные жители. Распахнут они двери с 30 июня. Примут там и командировочных. Правила все те же – постояльцев меньше, соблюдение дистанции и всех санитарно-эпидемиологических требований, строгий контроль состояния сотрудников и гостей. Для приезжих из других регионов места размещения в Волгограде и области закрыты по 14 июля включительно (как минимум).

Отдыхающих в санаторий можно заселять по два человека в номер, если они и так живут вместе (семейное размещение). Тест на коронавирус сдавать не придется, но понадобится справка об отсутствии контактов с зараженными, как и в санаториях других регионов.

- Одновременно с этим в регионе продолжает действовать масочный режим. Продолжат работу и межведомственные группы. В сфере внимания – соблюдение работодателями мер безопасности сотрудников организаций (измерение температуры, регулярное проведение дезинфекции рабочих мест и прочее), - сообщают в оперштабе.