2020-06-29T17:51:47+03:00
Общество

В кафе и на фитнесе без маски: как будем отдыхать и заниматься спортом в Волгограде

С 30 июня 2020 в Волгоградской области снимают часть карантинных ограничений по коронавирусу, откроются турбазы, летние кафе и фитнес-клубы [что можно, что начнет работу, что останется под запретом]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Маска на фитнесе не обязательна.Маска на фитнесе не обязательна.Фото: Алена МАРТЫНЕЦ
Изменить размер текста:

С 30 июня 2020 года в Волгоградской области в очередной раз смягчили карантинные ограничения по коронавирусу, пустили общественный транспорт, разрешили заниматься спортом и отдыхать. Под запретом в Волгограде кинотеатры. Закрыты большинство музеев за исключением трех, все досуговые и развлекательные центры, бары и рестораны. Зато разрешили возобновить работу фитнес-клубам и летним сезонным кафе, в пределах региона местные жители могут отдохнуть в санатории и на турбазе. Разбираемся, на каких условиях можно будет сходить в тренажерный зал, спортклуб, посидеть в кафе на свежем воздухе и пожить в пансионате. Общие для всех правила – дистанция, дезинфекция и санитайзеры для обработки рук (ДДС).

Как будут работать в Волгограде фитнес-клубы

Волгоградские фитнесы и тренажерки готовятся к открытию и работе по установленным Роспотребнадзором правилам. А вот бассейны и ФОКи останутся закрытыми, так что тот же бассейн «Искра» не сможет принять желающих поплавать с 30 июня и откроется гораздо позже.

Проходящие по коду ОКВЭД фитнес-клубы Волгограда перед открытием должны будут почистить систему вентиляции и провести полную дезинфекцию помещений, поставить обеззараживающие воздух приборы и санитайзеры. Затем – регулярно проветривать помещения, их все обрабатывать дважды в день, а туалеты, душ, зону бассейна, тренажеры и весь инвентарь – каждые два часа.

Инструкторы должны носить маски везде, кроме активных тренировок. На входе и в течение дня им должны измерять температуру. Контакты между тренерами и посетителями - минимальны. Вход - только по записи. Одна радость – заниматься аэробикой или побегать на дорожке можно будет без маски, как и сходить на пляж. Во всех помещениях фитнес-клуба должны сделать разметку. В тренажерном зале, раздевалках, душевых владелец спортклуба должен обеспечить дистанцию между людьми не менее полутора метров, в зале групповых тренировок - 4 кв.м на человека, в бассейне на аквааэробике - 5 кв.м поверхности воды, для плавания вдвое больше – 10 кв.м на каждого.

На каких условиях откроются кафе?

Во-первых, все кафе и рестораны с самого начала могут готовить еду на вынос. Во-вторых, запреты не распространяют на столовые и буфеты для сотрудников предприятий. С 30 июня откроются летние сезонные кафе – открытые террасы на улице есть у многих заведений. Для их работников также обязательны маски, между столиками – дистанция. Правила дезинфекции неизменны для всех. Посетителям разрешат снимать маски во время еды, но посуда будет одноразовой, если нет возможности ее дезинфекции.

Как будут работать турбазы и санатории Волгоградской области?

Пока в Волгоградской области на турбазе, в пансионате, доме отдыха или санатории отдохнуть могут только местные жители. Распахнут они двери с 30 июня. Примут там и командировочных. Правила все те же – постояльцев меньше, соблюдение дистанции и всех санитарно-эпидемиологических требований, строгий контроль состояния сотрудников и гостей. Для приезжих из других регионов места размещения в Волгограде и области закрыты по 14 июля включительно (как минимум).

Отдыхающих в санаторий можно заселять по два человека в номер, если они и так живут вместе (семейное размещение). Тест на коронавирус сдавать не придется, но понадобится справка об отсутствии контактов с зараженными, как и в санаториях других регионов.

- Одновременно с этим в регионе продолжает действовать масочный режим. Продолжат работу и межведомственные группы. В сфере внимания – соблюдение работодателями мер безопасности сотрудников организаций (измерение температуры, регулярное проведение дезинфекции рабочих мест и прочее), - сообщают в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В кафе и на фитнесе без маски: как будем отдыхать и заниматься спортом в Волгограде
С 30 июня 2020 в Волгоградской области снимают часть карантинных ограничений по коронавирусу, откроются турбазы, летние кафе и фитнес-клубы [что можно, что начнет работу, что останется под запретом]
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
Новости 24
Коммунальщики вернули воду жителям двух районов Волгограда
Госжилнадзор заставил власти Волгограда признать дом аварийным
Торговцу наркотиками из Волгограда грозит 20 лет тюрьмы
Под Волгоградом 27-летнего полицейского нашли застреленным
В Волгограде приступили к ликвидации коммунальной аварии
Под Волгоградом селянин изготовил оружие для обороны от диких животных на своем участке
МЧС предупреждает: на Волгоградскую область движется гроза с градом
В волгоградском «Роторе» появился еще один украинский тренер
В лидерах по заболевшим Волгоград, Городище и Палласовка: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 29 июня
От коронавируса умерла 39-летняя женщина из Елани
В Волгоградской области не подняли цену на газ
Да будет свет: на дорогах южной части Волгограда строят линии освещения
Прокуратура Волгограда заставила власти выделить инвалиду обустроенное жилье
В Волгоградской области возобновлено движение транспорта
Волгоградец, не плативший зарплату сотруднику, отделается судебным штрафом
В Волгоградской области к уничтожению саранчи подключили установки «ГАРД»
Отлов бездомных собак в Волгограде: куда обращаться
В Волжском спасатели искали псевдоутопленника, пока тот спал дома
По поправкам в конституции проголосовали 43% волгоградцев
Под Волгоградом лихач без прав устроил аварию: 14-летняя девочка в больнице