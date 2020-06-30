2020-06-30T13:52:25+03:00
Общество

Волгоград, Камышин, Волжский – «тройка» антилидеров по коронавирусу

"КП-Волгоград" узнал подробности о новых случаях COVID-19 в регионе на 30 июня 2020 года [статистика, география распространения]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В области обстановка стабилизируется, а вот в Волгограде наоборот коронавирус бьет рекорды.В области обстановка стабилизируется, а вот в Волгограде наоборот коронавирус бьет рекорды.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если в Волгоградской области ситуация с коронавирусом действительно немного стабилизировалась, то в самом Волгограде похоже наоборот только ухудшается. Из 95-ти новых случаев COVID-19, зафиксированных на утро 30 июня 2020-го, 54 приходится на жителей областного центра. Причем эксперты уже даже не пытаются установить источник заражения, потому как коронавирус пошел в массы. Как раз в то время, как в регионе и в стране снимают все ограничения и карантинные мероприятия.

Непростая ситуация и в Камышинском районе: за последние сутки там диагноз COVID-19 подтвердили сразу у 11-ти пациентов. На третьем месте сегодня Волжский – там еще десять новых случаев за сутки.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 30 июня 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 30 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напряженной остается обстановка в Палласовском районе, где опять зафиксировали 6 новых заболевших коронавирусом, и в Городищенском районе (но там ситуация стабилизируется - всего плюс 3 новых случая). Еще двое с диагнозом COVID-19 - из Светлоярского района. Еще в девяти районах - единичные случаи (Урюпинский Быковский, Еланский, Старополтавский, Дубовский, Среднеахтубинский, Ленинский, Серафимовичский, Новониколаевский).

И знаете что: в последние недели ни у одного из приезжих в Волгоградскую область коронавирус не зафиксировали. С каждым днем именно наш регион становится главным "рассадником" болезни. Половина из новых заболевших понятия не имеют, где и как подхватили вирус. Остальные - от родных, друзей, знакомых, близких и не очень людей. Чаще всего - это люди в возрасте от 33 до 49 лет (таких за сутки 33 пациента). Вторая группа риска - люди от 50 до 64 лет - 27 волгоградев из новозараженных. Еще 24 человека - пенсионеры старше 65-ти. Также в эту статистику попали 10 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, и 1 ребенок - до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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