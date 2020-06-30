В Волгограде от коронавируса скончались 57-летние мужчина и женщина

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:36:49+03:00

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Утром 30 июня 2020-го в оперативном штабе подтвердили еще два смертельных случая в Волгограде от коронавируса. Как рассказали «КП-Волгоград», от COVID-19 скончались мужчина и женщина – обоим было по 57 лет.

Имен, конечно же, в оперштабе не называют. Известно лишь, что оба умерших проживали в Волгограде. И коронавирус подхватили здесь же. Но история борьбы с этой новой заразой у них разные.

Мужчина обратился за медпомощью почти сразу, как только почувствовал недомогание. После того, как у него подтвердили диагноз COVID-19, его госпитализировали в ГУЗ «Больница №16». Уже там медики диагностировали у него двухстороннюю пневмонию, от которой он и скончался. А ведь у него даже не было хронических запущенных заболеваний. Его просто убил коронавирус.

У 57-летней женщины болезнь началась, как простуда. Она даже не пыталась ее лечить, надеясь, что само пройдет. И только, когда стало совсем плохо, вызвала «скорую» помощь. Волгоградку госпитализировали в больницу №4. Привезли ее уже в тяжелом состоянии – с двухсторонней пневмонией. Боролись за нее медики, как могли. Но на течении болезни сказались хронические заболевания эндокринной системы. Ее не спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU