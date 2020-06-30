2020-06-30T12:36:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде от коронавируса скончались 57-летние мужчина и женщина

Оба умерших проживали в областном центре
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Несмотря на все усилия пациентов спасти не смогли.Несмотря на все усилия пациентов спасти не смогли.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Утром 30 июня 2020-го в оперативном штабе подтвердили еще два смертельных случая в Волгограде от коронавируса. Как рассказали «КП-Волгоград», от COVID-19 скончались мужчина и женщина – обоим было по 57 лет.

Имен, конечно же, в оперштабе не называют. Известно лишь, что оба умерших проживали в Волгограде. И коронавирус подхватили здесь же. Но история борьбы с этой новой заразой у них разные.

Мужчина обратился за медпомощью почти сразу, как только почувствовал недомогание. После того, как у него подтвердили диагноз COVID-19, его госпитализировали в ГУЗ «Больница №16». Уже там медики диагностировали у него двухстороннюю пневмонию, от которой он и скончался. А ведь у него даже не было хронических запущенных заболеваний. Его просто убил коронавирус.

У 57-летней женщины болезнь началась, как простуда. Она даже не пыталась ее лечить, надеясь, что само пройдет. И только, когда стало совсем плохо, вызвала «скорую» помощь. Волгоградку госпитализировали в больницу №4. Привезли ее уже в тяжелом состоянии – с двухсторонней пневмонией. Боролись за нее медики, как могли. Но на течении болезни сказались хронические заболевания эндокринной системы. Ее не спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоград, Камышин, Волжский – «тройка» антилидеров по коронавирусу
В Городище 47-летний бизнесмен надругался над мальчиками 12 и 13 лет
В Волгограде от коронавируса скончались 57-летние мужчина и женщина
В Волгограде две лже-риелторши обманули 66 человек на 40 миллионов рублей
Под Волгоградом женщина перевела мошеннику 800 тысяч рублей
В Волгограде чиновники пересчитали себе пенсии за выслугу лет
«Не убивайте!»: в Волго-Ахтубинской пойме истребляют змей
У волгоградцев в период пандемии растут зарплаты
В Камышине водитель иномарки снес фонарь и лавочку у памятника Маресьеву
Могла потерять память: под Волгоградом двое суток ищут пенсионерку
В Волгоградской области выбрали лучшего воспитателя 2020 года
В Волгограде ликвидировали крупную коммунальную аварию
В Тракторозаводском районе Волгограда отключат свет 30 июня