Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 июня: плюс 97 заболевших и 1 смерть

С 29 июня в Волгоградской области сняли почти все ограничения, которые действовали из-за пандемии коронавируса: заработали кафе и летние площадки, на линии вышел весь общественный транспорт. Однако, COVID-19 никуда не исчез. Он лишь сбавил темпы распространения, хотя до сих пор ежедневно фиксируют почти сотню заболевших. Так, к 29 июня 2020 года за сутки положительный диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 97-ми пациентов. Итого общее число заболевших в Волгограде и области с начала пандемии уже составило 6232 человека. Таковы последние данные, предоставленные «КП-Волгоград» в ИЦК.

К сожалению, сказать о том, что в Волгоградской области победили коронавирус, нельзя. Обстановка остается напряженной. До сих пор наш регион входит в «двадцатку» тех, где больше всего «бушует» COVID-19. По состоянию на 29 июня мы занимаем 18-ю строчку. Но следует отметить, что в последние дни численность заболевших снижается. Если еще неделю назад в области ежедневно фиксировали более ста зараженных, сегодня их уже меньше сотни. И, как сообщают в ИЦК, у 31,6% от числа всех новых заболевших в России, вирус протекает без клинических проявлений.

В волгоградских больницах с подозрением на COVID-19 еще остаются 2094 пациента, в том числе 56 детей. 2866 человек в регионе уже переболели и выписались после выздоровление, в том числе 10 волгоградцев - за истекшие сутки.

Но коронавирус продолжает забирать жизни. За последние сутки в стране от COVID-19 скончались 93 человека. Попала в эту статистику и волгоградка. У нас к 29 июня подтверждена еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Это женщина из Елани, ей было всего 39 лет. Из-за наличия хронических заболеваний ее организм не смог одолеть новый вирус. Итого, в Волгоградской области от COVID-19 умерли уже 37 человек.