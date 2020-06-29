В лидерах по заболевшим Волгоград, Городище и Палласовка: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 29 июня

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:07:39+03:00

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Среди 97 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на сегодня снова нет прибывших из других регионов и заграничных гостей. Большинство подцепили инфекцию от знакомых и близких. Снова много пожилых и возрастных пациентов, заразились ковидом и десять детей, в том числе один младенец. География распространения коронавируса в Волгоградской области на сегодня 29 июня 2020 – всего 14 городов и районов региона. Львиная доля заболевших по традиции приходится на Волгоград – в областном центре 59 новых случаев. Всего три человека заразились ковидом в Волжском. Зато Городищенский район пополнил списки сразу 13 случаями. Резкий прирост заболевших и в Палласовском районе – плюс 8 человек. В остальных куда меньше.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 29 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, распределение остальных заболевших коронавирусом на 29 июня по районам области выглядит так: четыре новых случая в Котельниковском районе, который одним из последних открыл счет ковидным. Два заразившихся в Среднеахтубинском. Еще в восьми районах по одному новому инфицированному. В их числе Быковский и Ленинский, Жирновский и Котовский, Светлоярский и Старополтавский. В этом же списке лидеры по коронавиурсным больным - Михайловский и Николаевский районы Волгоградской области.

Лидеры по общему числу заразившихся коронавирусом остались все те же: Волгоград - 2458 человек, Волжский - 450, и Камышин - 423.

ИСТОЧНИК KP.RU