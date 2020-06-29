От коронавируса умерла 39-летняя женщина из Елани

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:38:31+03:00

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Не верьте, когда говорят, что от коронавируса умирают только пожилые люди. Печальная статистика подтверждает обратное: среди жертв COVID-19 много довольно молодых женщин и мужчин. Так, в Волгоградской области от коронавируса скончалась 39-летняя женщина. Сегодня, 29 июня ее внести в официальную статистику умерших от COVID-19. Она стала 37-й в этом списке.

Женщина проживала в Елани. Новый вирус подхватила от родственника, который вернулся из Москвы. Когда она поступила в больницу №1 города Камышина, состояние ее уже было тяжелым. У нее был коронавирус, осложненный двухсторонней пневмонией. Несмотря на все усилия медиков, она скончалась.

В оперативном штабе уверяют: действовали согласно последним рекомендациям Минздрава РФ по лечению пациентов с коронавирусом, но организм женщины не справился. Говорят, сказался тот фактор, что у нее были хронические заболевания эндокринной системы.

На данный момент в Волгоградской области диагноз коронавирусная инфекция уже подтвердили у 6232 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU