Тарифы ЖКХ с 1 июля в Волгограде: вода, тепло и свет подорожают на 5%

Лето по традиции последних лет запоминается волгоградцам не только жаркими днями, но и повышением тарифов на коммунальные услуги. Вырастут цены на газ, горячую и холодную воду, водоотведение, электричество и тепло с 1 июля 2020 года. Хотя для Волгоградской области на уровне правительства РФ индекс изменения размера платы за услуги ЖКХ установили на уровне 4%, подорожает коммуналка чуть больше. В большинстве муниципалитетов региона прибавка составит 4,5%. Для жителей городов - Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Михайловки и Фролово – с 1 июля коммунальные услуги подорожают в среднем на 5%. Для трех сельских поселений Жирновского, Калачевского и Котовского района области повышение составит 6,4%. Первые «потяжелевшие» платежки волгоградцы получат и оплатят в августе.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, объясняют очередное повышение тарифов поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов. Для Волгограда тарифы на электроэнергию с 1 июля 2020 года поднимутся в пределах 4,5 процента. Водоснабжение, водоотведение и тепло подорожают на 5 процентов. У каждой семьи дополнительно на коммуналку будет уходить минимум 50 – 200 рублей. В целом же жители Волгограда с введением предельных тарифов переплатят во втором полугодии 2020 года более 104 миллионов рублей, жители Волжского – почти 24 миллиона, Камышина - более 11 миллионов.

- При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям идет из областного бюджета, - поясняют «КП-Волгоград» в областном комитете тарифного регулирования.

КОНКРЕТНО

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ НА ЖКХ В ВОЛГОГРАДЕ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ +4,4%

Электричество в Волгограде с 1 июля 2020 года для большинства подорожает на 4,4% или на 19 копеек за киловатт/час. На каждую сотню кВтч прибавка составит 19 рублей. В среднем дополнительная нагрузка на семейный бюджет составит около 30 – 50 рублей.

Для проживающих в домах без электроплит один кВтч будет обходиться в 4,51 рубля. При дифференцированном по двум зонам суток (день/ночь) тарифе – 5,18/3,45 рубля, по трем зонам (пик/ полупик/ ночь) - 5,86/4,51/3,45 рубля.

Для живущих в домах с электроплитами и (или) электроотопительными установками волгоградцев, а также сельских территорий, СНТ, гаражных кооперативов и приравненных к ним потребителей тариф на свет с 1 июля повысится на 4,3% или на 13 копеек. Одноставочный тариф будет равен 3,16 рубля за кВтч. При разделении по двум зонам суток (день/ночь) – 3,63/2,42 рубля, по трем зонам суток (пиковая/полупиковая/ночь) – 4,10/3,16/2,42 рубля.

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ +5%

За водоснабжение большинства волгоградцев отвечает ООО «Концессии водоснабжения». По установленным для компании тарифам питьевая вода подорожает на 1 рубль 16 копеек за кубометр или ровно на 5%. Платить за воду с 1 июля жители Волгограда будут по 24,36 рубля за куб. Водоотведение будет обходиться на 75 копеек дороже – 15,76 рубля за метр кубический. А вот техническая вода в цене не изменится – 6,07 рубля.

В итоге семья из трех человек в среднем выложит за воду лишних 10 – 15 рублей в месяц. Примерно во столько же обойдется семейному бюджету подорожание канализации.

Для сравнения: в Волжском вода почти в полтора раза дешевле. Для жителей второго по величине города области и потребителей МУП «ВКХ» тариф на холодную воду с 1 июля 2020 года вырастет на 69 копеек и составит 18,31 рубля за кубометр. Техническая вода будет обходиться волжанам в 4,70 – 6,23 рубля. Зато водоотведение дороже- 24,35 рубля за кубометр. Так что в целом то на то и выйдет. К тому же горячая вода и отопление в городе-спутнике подороже.

ГОРЯЧАЯ ВОДА +5%

За отопление и горячее водоснабжение большинства домов Волгограда отвечает ООО «Концессии теплоснабжения». Для тех, кто получает горячую воду централизованно из этого источника, каждый кубометр подорожает с 1 июля 2020 на 6,55 рубля. Тариф на горячую воду в Волгограде составит 137,62 рубля за куб.

Если учесть, что семья из двух-трех человек тратит ежемесячно около трех кубов, то подорожание выльется около 20 рублей в месяц. У тех, кто платит по нормативу или льет много горячей воды, прибавка будет солиднее.

ТЕПЛО +3,6%

Отопление в Волгограде во второй половине 2020 года подорожает чуть меньше остального – на 3,6%. Для жителей однокомнатной квартиры стоимость тепла с 1 июля 2019 года повысится на 60 - 100 рублей в месяц, для обитателей большой «трешки» нагрузка на семейный бюджет с октября вырастет уже на пару сотен рублей.

Для большинства горожан одна гигакалория подорожает на 68,67 рубля. Тариф на тепло в Волгограде вырастет до 1990,33 рубля за Гкал.

ГАЗ

Цены на природный газ с 1 июля в Волгоградской области установят на заседании 29 июня.

ВЫВОЗ МУСОРА (ОБРАЩЕНИЕ С ТКО)

Для жителей Волгограда с 1 июля 2020 года тариф на вывоз мусора останется прежним. Напомним, его с января снизили на несколько рублей. За обращение с ТКО с каждого жильца многоквартирного дома берут 105,91 рубля, в частном секторе тариф меньше - 104,37 рубля с человека (подробности).

А с 1 июля 2020 года еще одно снижение тарифа ждет жителей сельских поселений области. Норматив для частного сектора снизили до 0,179 кубометра. Так что плата за услугу по обращению с ТКО для селян будет составлять 92,03 рубля в месяц с человека.

ВАЖНО!

Как пояснили «КП-Волгоград» в комитете тарифного регулирования региона, стоимости жилищных услуг утвержденные предельные индексы не касаются. Плата за содержание и ремонт жилья государством не регулируется. Ее устанавливают собственники на общем собрании.

Если плата за коммуналку съедает более 22% семейного бюджета, вы можете оформить субсидию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коронавирус больно ударил по многим сферам экономики и семейным бюджетам. Поэтому на уровне страны обсуждали возможность не повышать тарифы за услуги ЖКХ с 1 июля. Но у коммунальщиков и так возникли финансовые проблемы. Решение не принято.