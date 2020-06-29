В Волгоградской области не подняли цену на газ

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:32:30+03:00

Газ для волгоградцев пока не подорожает. Фото: Олег ЗОЛОТО

В регионе оставили неизменными тарифы на газ для населения с 1 июля 2020 года

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Комитет тарифного регулирования на заседании 29 июня принял решение, что цены газ для жителей Волгоградской области останутся неизменными независимо от направления использования. Так что с 1 июля 2020 года волгоградцам не стоит ждать повышения платежа еще и за этот вид коммунальных услуг. Остальные услуги – холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия и тепло, подорожают во втором полугодии на 4 – 5%. Впрочем, стоимость голубого топлива для волгоградцев тоже может вырасти, но позже. Первые платежки придут с расчетами по старому тарифу.

- Принято решение не пересматривать цены на газ для населения до принятия ФАС России решения о величине оптовой цены, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Тариф в рублях за 1000 кубометров газа в Волгоградской области с 1 июля 2020 года:

1. Приготовление пищи на газовой плите при наличии центрального горячего водоснабжения (ГВС) - 8952,44

2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС - 8952,44

3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального ГВС - 8026,54

4. Приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС - 8026,54

5. Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД - 6103,57

6. Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели) - 5495,67

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ИСТОЧНИК KP.RU