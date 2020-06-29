В Волгоградской области не подняли цену на газ
Комитет тарифного регулирования на заседании 29 июня принял решение, что цены газ для жителей Волгоградской области останутся неизменными независимо от направления использования. Так что с 1 июля 2020 года волгоградцам не стоит ждать повышения платежа еще и за этот вид коммунальных услуг. Остальные услуги – холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия и тепло, подорожают во втором полугодии на 4 – 5%. Впрочем, стоимость голубого топлива для волгоградцев тоже может вырасти, но позже. Первые платежки придут с расчетами по старому тарифу.
- Принято решение не пересматривать цены на газ для населения до принятия ФАС России решения о величине оптовой цены, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.
Тариф в рублях за 1000 кубометров газа в Волгоградской области с 1 июля 2020 года:
1. Приготовление пищи на газовой плите при наличии центрального горячего водоснабжения (ГВС) - 8952,44
2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС - 8952,44
3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального ГВС - 8026,54
4. Приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС - 8026,54
5. Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД - 6103,57
6. Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели) - 5495,67
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ИСТОЧНИК KP.RU