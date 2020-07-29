2020-07-29T15:43:25+03:00
Общество

С 1 августа цены на газ в Волгограде вырастут на 3%

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области установил новый тариф на газ для населения с 1 августа 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газ станет дороже с 1 августа.Газ станет дороже с 1 августа.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 июля 2020 года в Волгоградской области в среднем на 5% подорожали коммунальные услуги - электроэнергия, вода, тепло. А вот цена на газ осталась прежней, так как оптовые расценки на голубое топливо для населения на уровне страны еще не установили. Но газ в Волгоградской области все же подорожает - на 2 - 3 процента больше жители региона будут платить начиная с 1 августа 2020 года. Такое решение приняли 29 июля на заседании коллегии регионального комитета тарифного регулирования.

Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете по тарифам, в зависимости от того, на что расходуется газ, его цена с 1 августа 2020 года увеличится от 1,92% до 3%.

Меньше всего - 1,92 процента - прибавит в цене газ, который волгоградцы используют для плиты и нагрева воды. Этой услугой пользуется большинство жителей региона. Для семьи из трех человек, у которой есть только газовая плита, месячный тариф на газ вырастет всего на 5,91 рубля.

Для жителей частного сектора, которые используют газ еще и для отопления, голубое топливо с 1 августа станет дороже на 3%. Для дома площадью около 54 квадратных метров без счетчика на газ подорожание будет уже существенным – на 69,45 рубля в месяц.

- При этом цена на газ для отопления в Волгоградской области - одна из самых низких в регионах, - подчеркивают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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