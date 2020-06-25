2020-06-25T13:53:01+03:00
Общество

Министр культуры Ольга Любимова: пришло время продлить Мамаев Курган до Волги

В Волгограде руководитель ведомства осмотрела музеи в ЦУМе и рассказала о планах по реставрации мемориального комплекса на главной высоте [фото, видео]
Екатерина СИМОХИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ольга Любимова осмотрела два музея в здании волгоградского ЦУМа.Ольга Любимова осмотрела два музея в здании волгоградского ЦУМа.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Министр культуры Ольга Любимова второй день в Волгограде. 24 июня она посадила дерево в Саду памяти в парке Победа у подножия Мамаева кургана, оценила результат реставрации скульптуры «Родина-мать зовет!», посмотрела концерт в честь 75-летия Победы. А четверг посвятит рабочим поездкам, одна из которых – в здание волгоградского ЦУМа. Напомним, его передали музею ИЗО имени Машкова, и сюда он переедет в 2022 году. А в подвале находится музей «Память», экскурсию по которому Ольге Любимовой провел директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

Министр культуры отметила, что реставрация Родины-матери стала уникальным по сложности и масштабам проектом, и поведала о дальнейших планах реставрации мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Его ждет не только обновление, но и развитие.

Монумент Родины-матери был закрыт на ремонт с мая 2019 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Монумент Родины-матери был закрыт на ремонт с мая 2019 года.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Министр культуры РФ Ольга Любимова о реставрации мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

- Вчера во время посещения Мамаева кургана я поняла, что это начало большого пути. Мы знаем, что у изначально у Вучетича была задумка очень большая. Он хотел довести этот проект до самой Волги. Наверное, для нас пришло время принимать решение и продолжать этот проект, - заявила Ольга Любимова журналистам.

Андрей Бочаров и Варвара Озерина провели Ольгу Любимову по всем этажам ЦУМа и рассказали концепцию будущего музейного центра. Министр культуры рассказала, что считает - музей не должен быть строгим и скучным. Он должен быть интересным, чтобы сюда можно было приходить с друзьями, как в кино на хороший фильм.

Музей Машкова уже выставил в здании ЦУМа первые экспозиции. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Музей Машкова уже выставил в здании ЦУМа первые экспозиции.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Практически в каждом регионе есть своя Третьяковка. В данном случае это [музей] Машкова, когда мы показываем местные невероятные коллекции, которые подчас хранятся в фондохранилищах совершенно несправедливо. Уровень их и переоценить сложно, он действительно мировой. Нужно будет вместе продумывать, чтобы здание было современным, чтобы сюда можно было приходить всей семьей. Замечательная будет работа именно для музейщиков, - подчеркнула Ольга Любимова.

Напомним, директор музея Варвара Озерина уже рассказывала о том, как изменится ЦУМ. Все этажи здания займет многофункциональный музейный центр. Здесь будут место не только для экспозиций, но и для лекториев, проведения мастер-классов, воркшопов, конференций и симпозиумов. Задумали и арт-кафе с обзорным видом на город. Техническое оснащение музея позволит здесь открыть представительства Русского музея и Эрмитажа.

Но ЦУМ будет далеко не единственным новым культурным проектом в Волгограде.

- Есть несколько мероприятий в рамках нацпроекта, которые мы обсуждали на будущее. И одно из главных - это кукольный театр в Волгограде. Вообще эти обсуждения в регионах очень важны, потому что мы сейчас поговорили и точно понимаем, что в городе ждут. Кукольный театр в ближайшее время будет наша совместная серьезная работа, - рассказала министр культуры.

КУЛЬТУРА НА УДАЛЕНКЕ

Культура и не только уже три месяца в самоизоляции. Первые три музея Волгограда – музей-панорама «Сталинградская битва», Мемориально-исторический и «Память» открыли двери для посетителей уже с 25 июня. С 15 июля начнут работать кинотеатры, по крайней мере, так планируют. Театры начнут сезон досрочно – в августе. Пока же творческие люди трудятся на удаленке.

- Это первый год, когда мы нашим деятелям культуры в первую очередь желаем здоровья, и только во вторую – творческих успехов, - призналась Ольга Любимова.

Министр подчеркнула, что зависеть все планы на культурную жизнь будут от ситуации в конкретном регионе. Если все будет хорошо, то придет и время открывать музеи, театры и центры досуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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