Они перевернули душу всей стране: на Мамаевом кургане прошел главный концерт юбилея Победы

Коронавирус спутал планы в юбилейный День Победы. Но концерт проекта «Победа» на Мамаевом кургане все же состоялся в день парада – 24 июня. Он стал первым за три месяца самоизоляции в нашей стране и самым масштабным событием юбилейного года в Волгограде. В этот день состоялось и торжественное открытие монумента «Родина-мать зовет» после реставрации. В город-герой приехали две сотни известных артистов и музыкантов. На Мамаевом кургане специально к этому дню построили огромные декорации и подготовили уникальную лазерную инсталляцию, в которой впервые задействовали не только Родину-мать, но и другие скульптуры.

ЗD-мэппинг впервые охватил сразу половину мемориала на Мамаевом кургане.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Юрий Башмет с юношеским оркестром и Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава, Константин Хабенский и Игорь Бутман, Сергей Гармаш и Александр Петров, Сергей Безруков и Михаил Пореченков, Дима Билан, группа «Любэ» и многие другие - звездный десант высадился на Мамаевом кургане за сутки до события. Для каждого из них это не просто концерт и не просто точка на карте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/786924" frameborder="0"></iframe> "Священная война" звучит на главной высоте страны.Екатерина СИМОХИНА

- Я был на Мамаевом кургане ровно 40 лет назад. Мой дед воевал под Сталинградом, - признается оперный певец Ильдар Абдразаков.

Озеро слез тоже превратилось в сцену.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это первый мой концерт после огромной изоляции. Для меня это большой стресс. Пусть это будет победой, победой над всей нашей проблемной жизнью, - делится Хибла Герзмава. - Главное - не заплакать. Хотя мне не стыдно плакать, но надо, чтобы голос не дрогнул, это уже профессиональное.

Юрий Башмет организовал этот концерт на выигранный им президентский грант. Он и его юношеский оркестр сегодня на сцене.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я могу и для одного играть. У меня всегда одинаково, - отвечает корреспонденту «КП-Волгоград» Денис Мацуев на вопрос сложно ли выступать без зрителей.

На Мамаевом кургане построили огромные декорации.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели…», - Стоило только Александру Петрову прочесть стихи, как Мамаев курган накрыло стеной ливня. Немногочисленные зрители успели промокнуть, пока натягивали дождевики. Словно сама природа оплакивала погибших в Великую Отечественную войну. Кстати, ни один День Победы в Волгограде не обходится без дождя.

Немногочисленные зрители - в дождевиках.Фото: Екатерина СИМОХИНА

За роялем сегодня должна была быть композитор Александра Пахмутова. Она родом из Сталинграда - Волгограда. Здесь во время войны выступала для раненых в госпиталях. Здесь же еще девочкой написала свою первую песню. Ее произведения звучали в этот вечер на Мамаевом кургане. Но самой ее не было, хотя она до последнего собиралась приехать на малую Родину. Годы уже не те. Да и коронавирус пока никуда не делся.

Перед концертом звезды делают множество селфи. Денис Мацуев не исключение.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это восхищает, - так говорит о концерте на Мамаевом кургане его главный идейный вдохновитель Юрий Башмет. - У меня это еще и удваивается, потому что дети со мной приехали. Они все героически работали на сцене. И они это своим детям будут рассказывать.

Пореченков и Гармаш прогуливаются по кургану перед выходом на сцену.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В финале на Мамаевом кургане показали грандиозную лазерную видеоинсталляцию «Свет Великой Победы».

Фейерверк на Мамаевом кургане в Волгограде.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Родина-мать вновь озарилась огнями, переливалась светом и меняла платья. И завершающим аккордом стал фейерверк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/786923" frameborder="0"></iframe> Салют в честь Победы на Мамаевом кургане.Екатерина СИМОХИНА

Наши корреспонденты ведут прямую онлайн-трансляцию с Мамаева кургана (смотреть).