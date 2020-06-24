2020-06-24T22:41:14+03:00
Общество

Они перевернули душу всей стране: на Мамаевом кургане прошел главный концерт юбилея Победы

На главной высоте России в Волгограде 24 июня 2020 года прошел грандиозный концерт с лазерной инсталляцией на монумент Родины-матери [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Первый после самоизоляции концерт в стране устроили на Мамаевом кургане.Первый после самоизоляции концерт в стране устроили на Мамаевом кургане.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Коронавирус спутал планы в юбилейный День Победы. Но концерт проекта «Победа» на Мамаевом кургане все же состоялся в день парада – 24 июня. Он стал первым за три месяца самоизоляции в нашей стране и самым масштабным событием юбилейного года в Волгограде. В этот день состоялось и торжественное открытие монумента «Родина-мать зовет» после реставрации. В город-герой приехали две сотни известных артистов и музыкантов. На Мамаевом кургане специально к этому дню построили огромные декорации и подготовили уникальную лазерную инсталляцию, в которой впервые задействовали не только Родину-мать, но и другие скульптуры.

ЗD-мэппинг впервые охватил сразу половину мемориала на Мамаевом кургане. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЗD-мэппинг впервые охватил сразу половину мемориала на Мамаевом кургане.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Юрий Башмет с юношеским оркестром и Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава, Константин Хабенский и Игорь Бутман, Сергей Гармаш и Александр Петров, Сергей Безруков и Михаил Пореченков, Дима Билан, группа «Любэ» и многие другие - звездный десант высадился на Мамаевом кургане за сутки до события. Для каждого из них это не просто концерт и не просто точка на карте.

"Священная война" звучит на главной высоте страны.Екатерина СИМОХИНА

- Я был на Мамаевом кургане ровно 40 лет назад. Мой дед воевал под Сталинградом, - признается оперный певец Ильдар Абдразаков.

Озеро слез тоже превратилось в сцену. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Озеро слез тоже превратилось в сцену.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это первый мой концерт после огромной изоляции. Для меня это большой стресс. Пусть это будет победой, победой над всей нашей проблемной жизнью, - делится Хибла Герзмава. - Главное - не заплакать. Хотя мне не стыдно плакать, но надо, чтобы голос не дрогнул, это уже профессиональное.

Юрий Башмет организовал этот концерт на выигранный им президентский грант. Он и его юношеский оркестр сегодня на сцене. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Юрий Башмет организовал этот концерт на выигранный им президентский грант. Он и его юношеский оркестр сегодня на сцене.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я могу и для одного играть. У меня всегда одинаково, - отвечает корреспонденту «КП-Волгоград» Денис Мацуев на вопрос сложно ли выступать без зрителей.

На Мамаевом кургане построили огромные декорации. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Мамаевом кургане построили огромные декорации.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели…», - Стоило только Александру Петрову прочесть стихи, как Мамаев курган накрыло стеной ливня. Немногочисленные зрители успели промокнуть, пока натягивали дождевики. Словно сама природа оплакивала погибших в Великую Отечественную войну. Кстати, ни один День Победы в Волгограде не обходится без дождя.

Немногочисленные зрители - в дождевиках. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Немногочисленные зрители - в дождевиках.Фото: Екатерина СИМОХИНА

За роялем сегодня должна была быть композитор Александра Пахмутова. Она родом из Сталинграда - Волгограда. Здесь во время войны выступала для раненых в госпиталях. Здесь же еще девочкой написала свою первую песню. Ее произведения звучали в этот вечер на Мамаевом кургане. Но самой ее не было, хотя она до последнего собиралась приехать на малую Родину. Годы уже не те. Да и коронавирус пока никуда не делся.

Перед концертом звезды делают множество селфи. Денис Мацуев не исключение. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перед концертом звезды делают множество селфи. Денис Мацуев не исключение.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это восхищает, - так говорит о концерте на Мамаевом кургане его главный идейный вдохновитель Юрий Башмет. - У меня это еще и удваивается, потому что дети со мной приехали. Они все героически работали на сцене. И они это своим детям будут рассказывать.

Пореченков и Гармаш прогуливаются по кургану перед выходом на сцену. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пореченков и Гармаш прогуливаются по кургану перед выходом на сцену.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В финале на Мамаевом кургане показали грандиозную лазерную видеоинсталляцию «Свет Великой Победы».

Фейерверк на Мамаевом кургане в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фейерверк на Мамаевом кургане в Волгограде.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Родина-мать вновь озарилась огнями, переливалась светом и меняла платья. И завершающим аккордом стал фейерверк.

Салют в честь Победы на Мамаевом кургане.Екатерина СИМОХИНА

Наши корреспонденты ведут прямую онлайн-трансляцию с Мамаева кургана (смотреть).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Денис Мацуев о концертах в период коронавируса: «Я могу и для одного играть»
Министр культуры РФ и звезды высадили в Волгограде «Сад памяти»
Спикер Госдумы обсудил с губернатором здравоохранение в Волгограде
Итоги опроса о волгоградском времени подведут 3 июля
В Волгоградской области 27 июня запретят продавать алкоголь
25 июня в Волгограде пять участков откроются для голосования с 8 утра
В Волгограде во время концерта 24 июня ожидают грозу и сильный ветер
Спасатели Волгограда сняли креативное поздравление к 75-летию Победы
В июле волгоградцы автоматически получат по 10 тысяч рублей на детей
Андрей Малахов прогулялся по Мамаеву кургану и посмотрел в Волгограде парад
Под Волгоградом в аварии погиб водитель без прав
В Волгограде за сутки коронавирус подтвердили у 102 человек
24 июня в день парада в Волгограде будет тридцатиградусная жара
В Волгограде и области установят шесть новых весогабаритных постов
В Волгограде от коронавируса умерла медсестра детского сада
В Волгоград на концерт 24 июня приедут Дима Билан и «Любэ»
Каждый волгоградец может подарить лес другу
В пяти районах Волгограда отключат свет 25 июня
Из Казахстана в Волгоградскую область на водопой забежали 5 тысяч сайгаков
В Волгограде иномарка протаранила автобус с пассажирами: все живы
В Урюпинске мужчина изуродовал лицо бывшей супруги разбитой бутылкой
Александр Хацкевич: Время самоизоляции потратили на отбор игроков в "Ротор"
Ректором ВолГУ стала Алла Калинина
Под Волгоградом судят начальницу почтамта за кражу 300 тысяч рублей из кассы