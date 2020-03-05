Музей Машкова переезжает в ЦУМ

Музей ИЗО имени Машкова подготовил хороший подарок волгоградкам к 8 марта - много новых весенних выставок и фестиваль современного искусства, посвящённый женщинам. Но и сам музей без подарка не остался -прекрасная половина коллектива к женскому дню получила то, о чем давно мечтала - новые музейные площади. Утром 5 марта на совещании о дальнейшей судьбе ЦУМа волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что музей Машкова может готовиться к переезду в здание универмага.

- Из овощного магазина - в другой магазин, - шутит директор музея ИЗО Варвара Озерина, но на самом деле она очень рада. Новые пространства давно необходимы - для хранения музейного фонда катастрофически не хватало места. Как сейчас хранятся картины, журналистам она показывала буквально день назад - в тесной комнатушке друг на друге. А должно быть по-другому: в разных помещениях, с разной температурой, с разным освещением и так далее.

- Для музея, который сейчас располагается в бывшем овощном магазине, это серьезное историческое решение, - говорит губернатор. Вы знаете, что, к сожалению, в свое время не нашлось возможности для строительства отдельного здания для этого культурного объекта. И даже те изменения — я говорю о повышении объема выставочных площадей (за счет реконструкции выставочного зала на улице Чуйкова) — не раскрывает полную сущность, потенциал музея.

Почему именно сегодня? По словам Андрея Бочарова, наконец-то решены все юридические вопросы, завершены все судебные споры. Универмаг окончательно перешёл в собственность области, и сегодня можно поставить точку в дискуссии, что должно расположиться в этом здании. Здесь будет культурный музейный центр и точка.

Просторные и светлые залы бывшего универмага отлично подойдут для музейного центра.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧТО ПОЯВИТСЯ В МУЗЕЙНОМ ЦЕНТРЕ

Музей Машкова займёт все этажи здания. Он превратится в современный многофункциональный музейный центр. Этому решению предшествовала очень большая работа экспертов. Для музея Машкова это не было сюрпризом: вместе с компанией «Приволжтрасстрой» они уже нарисовала концепцию, как должен выглядеть один из лучших современных культурных центров страны.

- На первом этаже будет зона ресепшена и инклюзивный музей, - рассказывает директор музея ИЗО Варвара Озерина. - Каждый музей должен делать экспозиции для людей с ограниченными возможностями. Здесь же будет детская зона с лабораторией, воркшопами, где дети смогут заниматься творчеством. Будет и небольшое кафе с открытой террасой, книжная лавка и большой салон волгоградских художников. Начать экспозицию хотим с Ильи Машкова, и он должен быть представлен на 100%. На втором этаже мы хотим сделать лекционные пространства для общения, дискуссий. На 3 этаже сделаем помещения для хранения, из экспозиций тут может разместиться наше отечественное искусство 18-19 веков и западноевропейское искусство. В круглом зале возможно проведение музыкальных концертов. Будут пространства и для самовыражения, где любой желающий сможет показать себя, свое творчество. На 4 этаже, мы предполагаем, могут разместиться официальные представительства Государственного русского музея и Эрмитажа. Такие представительства есть в нескольких городах России, и они доступны лишь тем регионам, которые обеспечили музеи условиями для хранения и безопасности музейного фонда. Я надеюсь, здесь у нас создадут все условия для этого. Мы задумали красный зал и черный зал. Черный – для экспонирования произведений графики. Ее можно раз в 25 лет экспонировать в музеях, и она должна храниться в полной темноте. Здесь так же будет располагаться музей архитектуры и градостроительства. У нас очень много макетов города. На 5 этаже, мансардном, которого сейчас нет, мы планируем сделать арт-кафе для посетителей.

Научная библиотека, место для проведения конференций и симпозиумов союзов архитектора и художника – предусмотрели все.

Вот как это будет выглядеть через 2 года.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор обозначил жёсткие сроки.В течение 2020-го года планируют подготовить концептуальные решения и проект, и в 2021-м году уже приступить к строительству. По предварительным подсчётам, новый музейный центр будет построен к концу 2022 года.

После того, как ВМИИ переедет в ЦУМ, помещение на проспекте Ленина ему будет не нужно. Но выставочный зал на Чуйкова останется.

Напомним, на то, в каких условиях существует единственный художественный музей в регионе, жаловалась губернатору еще прежний директор ВМИИ Елена Орлова. В ноябре 2015 года губернатор поручил выделить музею деньги на ремонт выставочного зала на Чуйкова (и он открылся в обновленном виде в марте 2017-го), тогда же пообещал подыскать музею новые площади. После того, как историческое здание универмага, которому уже больше 80 лет, окончательно вернули в собственность государства, не раз обсуждалось, что сюда частично переедут областной краеведческий музей и ВМИИ.

Пятый этаж здания так и не восстановили.