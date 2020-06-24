2020-06-24T15:38:46+03:00
Общество

Концерт Победы и лазерное шоу на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня: прямая онлайн-трансляция

В Волгограде на Мамаевом кургане 24 июня 2020 проходит концерт «Победа» с участием звезд, лазерным шоу и салютом [фото, видео, онлайн-трансляция]
Екатерина СИМОХИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна.Концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Из-за коронавируса 24 июня 2020 года Волгоград во второй раз отметит юбилейный День победы. В программе мероприятий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне - парад и дневной фейерверк, салют на набережной, вечерний концерт, салют и лазерное шоу на Мамаевом кургане. Все эти торжества пройдут в закрытом режиме и недоступны для большинства волгоградцев. Главную высоту России оцепили задолго до начала, транспорт будет проходить мимо без остановок. Однако концерт Победы, открытие после реставрации монумента «Родина-мать зовет», салют и видеоинсталляцию покажут на всю страну. Начнется концерт и лазерное шоу на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня 2020 в 22.00. Посмотреть его можно будет по телевизору и на нашем сайте. Корреспонденты «КП-Волгоград» в этот день ведут прямую трансляцию с улиц города для тех, кто остался дома. Мы постараемся рассказать о самом интересном в нашем видео- и фоторепортаже.

Вечером 24 июня на Мамаевом кургане в Волгограде покажут грандиозную лазерную видеоинсталляцию «Свет Великой Победы». Родина-мать вновь озарится огнями, будет переливаться светом и менять платья. Покажут и кадры военной хроники, историю великих сражений и побед. Впервые 3D мэппинг на Мамаевом кургане будет охватывать целый комплекс сооружений и скульптур – зрелище будет грандиозным по размаху. Для этого у подножия Родины-матери установили масштабные декорации. Среди приглашенных будут ветераны, высокие гости, министр культуры РФ Ольга Любимова, известная волгоградка Александра Пахмутова, потомки защищавших Сталинград военачальников - внук Чуйкова и сын Родимцева, и многие другие. На сцену выйдут две сотни известных артистов и музыкантов.

Концерт Победы 24 июня на Мамаевом кургане в Волгограде - это большое театрализованное представление. Артисты расскажут о великих битвах и подвигах, будут звучать стихи и песни военных лет. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Александр Петров, группа «Любэ», Дима Билан – это далеко не все звездные участники (фрагменты генеральной репетиции).

ИСТОЧНИК KP.RU

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