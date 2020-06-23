"Главное, когда буду петь, не расплакаться": на Мамаевом кургане лучшие артисты страны репетируют концерт в честь юбилея Победы

Концерт на Мамаевом кургане обещает стать самым грандиозным за последнее время не только в Волгограде, но и в стране. Посвященный Дню Победы он соберет десятки звезд мировой величины. Причем не только академических, но и из поп-культуры. Трансляцию покажут по центральному телевидению – ее увидит вся страна. Накануне, 23 июня, прошла генеральная репетиция мероприятия. «Комсомолка» раньше всех узнала, что же увидят зрители по всей стран.

Дирижер Юрий Башмет на своем месте.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Специальные декорации готовы, на Озере слез установили большую площадку. Правда, по словам Виктора Крамера, режиссера-постановщика концерта, вместо 600 запланированных артистов, будут только 200. Но какие среди них имена. Юрий Башмет со своим оркестром (именно на выигранный им президентский грант и организовано мероприятие), Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Игорь Бутман, Сергей Гармаш, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева, Сергей Безруков и Михаил Пореченков, Дима Билан, группа «Любэ», Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс». В качестве почетного гостя на концерт приедет Александра Пахмутова. На Мамаевом кургане прозвучат многие из ее творений.

Пореченков и Гармаш прогуливаются перед репетицией.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это наша история. Я этим очень горжусь, - поделился с «КП-Волгоград» своими эмоциями оперный певец Ильдар Абдразаков перед генеральным прогоном. – Это те песни, на которых мы выросли, которые были написаны в честь грандиозного события. На завтрашнем празднике буду исполнять песню "Журавли". Я начинал с этой песни в школе. Кстати, моя мама рассказала, что я был на Мамаевом кургане ровно 40 лет назад. С этим городом есть еще одна связь – мой дед воевал под Сталинградом.

Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава прониклись атмосферой Мамаева кургана.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Его коллега по оперной сцене также прониклась атмосферой Мамаева кургана.

- Это первый мой концерт после огромной изоляции, - рассказала Хибла Герзмава. - Для меня это большой стресс. Пусть это будет победой, победой над всей нашей проблемной жизнью. Для меня концерт сегодня и завтра - это абсолютный трепет. Я спою "Дороги" – это воспоминания многих дорог, которые есть в жизни каждого человека. Вторая композиция – «На безымянной высоте», душевная песня с сильнейшим стержнем. Главное – не заплакать. Хотя мне не стыдно плакать, но надо, чтобы голос не дрогнул, это уже профессиональное.

Мазаев спел "Давай закурим, товарищ, по одной".Фото: Екатерина СИМОХИНА

Участвовал в генеральной репетиции и Игорь Бутман.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/786656" frameborder="0"></iframe> Хибла Герзмава спела "Эх, дороги" на Мамаевом кургане.Екатерина СИМОХИНА

- Мы исполняем две композиции: это «Дороги» с Ильдаром Абдразаковым и «Давай закурим» с Сергеем Мазаевым. Репетировали в Москве с симфоническим оркестром, приходили в масках, мыли руки, выполняли все меры предосторожности, - рассказывает Бутман. - Для меня Мамаев курган - это грандиозная сцена. Для всех жителей России, жителей всего бывшего Советского союза это святое место. Только в такой великий день мы можем здесь играть, отдавать долг тем, кто прошел войну. Это мы понимаем даже на репетиции, для чего мы это делаем. Почетно, что нас пригласили на концерт. Это для нас, для наших детей, для всех, кто обязан помнить.

Игорь Бутман: Этот концерт для всех нас, для наших детей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Звучали в этот вечер не только песни, но и стихи о войне: проникновенно, трогательно, волнительно.

" Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.

На живых порыжели от крови и глины шинели,

на могилах у мертвых расцвели голубые цветы".

Раздавались на Мамаевом кургане строки Семена Гудзенко из стихотворения "Моё поколение" в исполнении актера Александра Петрова. Он откроет концерт 24 июня.

Александр Петров читал стихи.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сергей Гармаш ни с кем не общается до репетиции - настраивается.Фото: Екатерина СИМОХИНА