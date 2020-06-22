Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 23 июня

Режим самоизоляции в Волгоградской области действует уже почти три месяца и продлится по 22 июня 2020 года включительно. После большую часть карантинных ограничений снимут. Но все же полной свободы жители региона не получат, хотя для приезжих Волгоград теперь будет открыт. Разбираемся, что изменится с 23 июня, какие ограничения режима отменят, какие карантинные меры останутся, будет ли ограничено передвижение, нужно ли будет писать справки и уведомления, и по каким правилам будем жить.

Какие карантинные ограничения отменили в Волгоградской области с 23 июня?

Для приехавших из-за границы в Волгоградскую область 14-дневный карантин сохранится и после 23 июня 2020 года. А вот тем, кто въезжает или возвращается в Волгоград из других регионов страны, сидеть в самоизоляции две недели теперь не придется. Отменят такие ограничения и для совместно с ними проживающих. Не нужно будет сидеть взаперти и волгоградцам с любыми признаками простуды. Для пенсионеров старше 65 лет с этого вторника самоизоляция также рекомендуется, но уже не строго обязательна.

Белые воротнички, почти три месяца просидевшие на удаленке, могут вернуться в офисы.

Заполнять уведомления при выходе из дома больше не нужно.

С 23 июня в Волгограде дачные автобусы вновь будут ходить по будням, до этого их хоть и пустили с задержкой на месяц, но ограничили график движения только выходными днями.

Парикмахерские и косметические салоны смогут работать как прежде, разумеется с соблюдением мер безопасности. Откроются солярии и массажные салоны, работать они будут по предварительной записи.

Какие ограничения режима самоизоляции продолжают действовать в Волгоградской области с 23 июня?

Правило социальной дистанции сохраняется, как и масочный режим в общественных местах и на транспорте. Перчатки – рекомендуются. А вот массовые мероприятия теперь возможны по согласованию с властями и при соблюдении мер эпидбезопасности. Уже 24 июня в Волгограде устроят парад, концерт на Мамаевом кургане и салют. А вот частные мероприятия по-прежнему ограничены - до 10 участников. Свадьбы – без торжественной части и приглашенных в загсе.

Продлен мораторий на начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Запрет на игры на детских площадках и занятия на спортплощадках в Волгоградской области продлен до 29 июня включительно.

Развлекательные и досуговые центры, кинотеатры, музеи и театры остаются под замком, но последние могут репетировать без зрителей.

Работодателям также придется следить за коронавирусной безопасностью в офисе и на производстве – разобщение, проветривание, термометрия, дезинфекция и маски в силе. Магазинам и салонам бытовых услуг - соблюдать установленные Роспотребнадзором правила.

Так что патрули продолжат шагать по улицам и заглядывать в объекты сферы торговли и услуг. Проверять будут обеспечение работодателями мер безопасности и наличие масок на волгоградцах. В случае нарушений - составят проколы.

Как будем жить дальше?

С 30 июня на дороги Волгоградской области обещают вернуть маршрутки и весь ранее «порезанный» общественный транспорт. Больным детям разрешат посещать реабилитационные центры. Также волгоградцам будут откроют доступ на спортплощадки, в фитнес-клубы, бассейны. Откроются летние веранды заведений общепита. А с друзьями или семьей можно будет отдохнуть на турбазе или в санатории.

Сами кафе, бары и рестораны остаются закрытыми по 14 июля 2020 года включительно. Только к середине июля при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом могут возобновить работу детские лагеря, гостиницы, санатории, дома отдыха. До этого же срока в детсадах будут работать только дежурные группы.

Напомним, на 22 июня в Волгоградской области более 5,5 тысячи заболевших коронавирусом, 40% из них выздоровели, 33 человека умерли.