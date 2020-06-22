Коронавирус в Волгоградской области подтвердили еще у 108 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:49:16+03:00

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День за днем число новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области остается практически неизменным. После небольшого разового снижения количество подтвержденных диагнозов за сутки вновь на прежней отметке. По приросту регион на 17-м месте в стране - стабильность. На утро 22 июня 2020 в Волгограде и области плюс 108 заразившихся ковидом. Общее число заболевших коронавирусом достигло 5518 человек. Летальных исходов в официальной статистике по-прежнему 33, хотя в очереди на подтверждение причин смерти еще несколько десятков умерших.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, за сутки покинули ковидные госпитали по выздоровлению 17 пациентов. Всего же в Волгоградской области вылечили от коронавируса 2345 человек – это чуть более 42% от общего числа заразившихся.

Тем не менее, больницы пока не пустеют. В инфекционных госпиталях лечат более 2200 человек - 2195 взрослых и 65 детей, большинство из них с пневмонией. Еще больше тысячи заболевших коронавирусом в легкой форме волгоградцев проходят лечение на дому. И около полутора тысяч контактных и приехавших из других регионов сидят дома на карантине.

В целом же в России коронавирус обнаружили уже у 592 тысяч человек. Из них более 344 тысяч выздоровели, 8206 умерли.

Режим самоизоляции в Волгоградской области действует по 22 июня включительно. После большую часть карантинных ограничений снимут.

ИСТОЧНИК KP.RU