2020-06-22T17:43:07+03:00
Общество

Салют, концерт и авиапарад 24 июня 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

В день парада Победы 24 июня 2020 в Волгограде пройдут авиапарад, лазерное шоу и концерт на Мамаевом кургане, а также прогремит артиллерийский салют [когда будет, где посмотреть]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Салют в Волгограде 24 июня можно будет посмотреть дважды.Салют в Волгограде 24 июня можно будет посмотреть дважды.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Сразу после отмены карантинных ограничений и смягчения самоизоляции 24 июня 2020 в Волгограде утром пройдет перенесенный с 9 мая парад Победы. В среду для всех объявили официальный выходной день. По главной площади в 10 утра прошагает больше тысячи солдат и офицеров, а в небе над городом-героем устроят авиапарад - пролетят торжественным строем вдоль Волги боевые самолеты и вертолеты. Парад пройдет только для избранных – зрителей на площадь не пустят. Так что горожанам остается лишь смотреть телеверсию либо в 10.15 – 10.30 на пролет авиации в небе. А вечером на Центральной набережной прогремит артиллерийский салют в сопровождении фейерверка. Начнется салют 24 июня 2020 в Волгограде в 22.00 по местному времени. Еще один салют будет на Мамаевом кургане – он станет одним из ярких моментов лазерного шоу и концерта с участием звезд.

Как сообщили «КП-Волгоград», в пресс-службе ЮВО, на Центральной набережной артиллеристы дадут салют из 12 орудий времен Великой Отечественной. Военные сделают 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Стрелять будут на нижней террасе набережной слева от главной лестницы. Посмотреть салют 24 июня 2020 в Волгограде можно будет и на самой набережной, и с другого берега Волги, и с высоток Центрального и ближайших районов. Зрелищность обеспечат фейерверки.

В это же время 24 июня 2020 на Мамаевом кургане начнется концерт и лазерная видеоинсталляция «Свет Великой Победы», ярким аккордом которой также станет салют. Покажут их на всю страну в прямом эфире – трансляция по телевизору начнется в 22.00. Посмотреть на Мамаевом кургане все это получится лишь у избранных. Мамаев курган как и 9 Мая закроют для посещений. Общественный транспорт туда также ходить не будет. Салют можно будет увидеть с прилегающих районов – Дзержинского, Краснооктябрьского. А вот инсталляцию на Родину-мать – только по телевизору и на нашем сайте.

На сцену у подножия Родины-матери выйдут Денис Мацуев и Игорь Бутман, Константин Хабенский и Сергей Безруков, Александр Петров и другие известные артисты и музыканты. Среди высоких гостей будут внук Чуйкова и сын Родимцева, Александра Пахмутова и министр культуры Ольга Любимова. Чтобы их не закусали, Мамаев курган обработают от комаров и мошки.

Свет великой Победы в Волгограде: фейерверк.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Автор эльфа Раисы и поправок к борщу: «Я много лет играл в КВН и считаю, что и в политике есть место юмору»
В Сети набирают обороты оригинальные гротескные ролики неизвестного ранее агентства Big Agency, призывающие прийти голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
Новости 24
В Волгограде ушел из жизни Александр Величкин
Волгоградец разработал лучший проект памятника врачам-героям
В Волгограде коммерсант украл у инвалидов средства реабилитации
Перед концертом 24 июня дважды обработают Мамаев курган от комаров и мошки
У «Ротора» появился новый защитник – Олег Кожемякин
Под Волгоградом полевые работы закончились стрельбой
В среднем волгоградские пенсионеры получают более 14 тысяч рублей
В Волгограде ночью будут делать переезд у областной больницы
Дачные автобусы возвращают на линии в Волгограде
Коронавирус в Волгоградской области подтвердили еще у 108 человек
Волгоградцев зовут присоединиться к акциям «Звон Победы» и «Голубь мира»
Еще на 299 нарушителей режима составили протоколы патрули
Под Волгоградом в ДТП пострадала 12-летняя девочка
Студенты ВолГУ поддержали на выборах экс-ректора Тараканова
На Волгоградскую область надвигается гроза
Все здоровы: в «Роторе» коронавирусных нет
В Волгограде возобновляют работу торговые центры
География распространения коронавируса: в Волгограде больше половины заболевших
Задержали под Смоленском: убийцу студента медунивера этапируют в Волгоград
Под Волгоградом по вине водителя автобуса в ДТП пострадали четыре человека
Волгоградцы присоединились к акции «Добровольцы – детям»
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 98 заболевших и 1 умерший
В центре Волгограда лихач на «Лексусе» устроил ДТП: пострадали дети 6 и 10 лет
22 июня в четырех районах Волгограда отключат свет
Клумба с надписью «спасибо» и цветы к ногам: в Волгограде поздравляют медиков с праздником
В центре Волгограда машина такси рухнула в подземелье