Салют, концерт и авиапарад 24 июня 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Сразу после отмены карантинных ограничений и смягчения самоизоляции 24 июня 2020 в Волгограде утром пройдет перенесенный с 9 мая парад Победы. В среду для всех объявили официальный выходной день. По главной площади в 10 утра прошагает больше тысячи солдат и офицеров, а в небе над городом-героем устроят авиапарад - пролетят торжественным строем вдоль Волги боевые самолеты и вертолеты. Парад пройдет только для избранных – зрителей на площадь не пустят. Так что горожанам остается лишь смотреть телеверсию либо в 10.15 – 10.30 на пролет авиации в небе. А вечером на Центральной набережной прогремит артиллерийский салют в сопровождении фейерверка. Начнется салют 24 июня 2020 в Волгограде в 22.00 по местному времени. Еще один салют будет на Мамаевом кургане – он станет одним из ярких моментов лазерного шоу и концерта с участием звезд.

Как сообщили «КП-Волгоград», в пресс-службе ЮВО, на Центральной набережной артиллеристы дадут салют из 12 орудий времен Великой Отечественной. Военные сделают 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Стрелять будут на нижней террасе набережной слева от главной лестницы. Посмотреть салют 24 июня 2020 в Волгограде можно будет и на самой набережной, и с другого берега Волги, и с высоток Центрального и ближайших районов. Зрелищность обеспечат фейерверки.

В это же время 24 июня 2020 на Мамаевом кургане начнется концерт и лазерная видеоинсталляция «Свет Великой Победы», ярким аккордом которой также станет салют. Покажут их на всю страну в прямом эфире – трансляция по телевизору начнется в 22.00. Посмотреть на Мамаевом кургане все это получится лишь у избранных. Мамаев курган как и 9 Мая закроют для посещений. Общественный транспорт туда также ходить не будет. Салют можно будет увидеть с прилегающих районов – Дзержинского, Краснооктябрьского. А вот инсталляцию на Родину-мать – только по телевизору и на нашем сайте.

На сцену у подножия Родины-матери выйдут Денис Мацуев и Игорь Бутман, Константин Хабенский и Сергей Безруков, Александр Петров и другие известные артисты и музыканты. Среди высоких гостей будут внук Чуйкова и сын Родимцева, Александра Пахмутова и министр культуры Ольга Любимова. Чтобы их не закусали, Мамаев курган обработают от комаров и мошки.