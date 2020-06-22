2020-06-22T11:07:45+03:00
Общество

Дачные автобусы возвращают на линии в Волгограде

С 23 июня в расписании появятся рейсы дачных автобусов в будние дни
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дачные автобусы Волгограда снова будут ходить в будние дни.Дачные автобусы Волгограда снова будут ходить в будние дни.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дачные автобусы в Волгограде из-за самоизоляции по коронавирусу пустили в этом году на месяц позже обычного. Да и то вскоре после этого отменили рейсы в будние дни, оставив возможность дачникам добираться до фазенды и обратно на общественном транспорте лишь в выходные. Среди причин назвали полупустые салоны городских маршрутов, следующих на садовые участки. С 23 июня 2020 года дачные автобусы Волгограда возобновят работу в нормальном режиме. В расписании будут рейсы и в будние дни, и в выходные.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в среду, 24 июня 2020 года, дачные автобусы Волгограда будут ходить по расписанию выходного дня.

Напомним, 24 июня – день парада Победы – по всей стране в 2020 году объявили выходным днем. Режим самоизоляции в Волгоградской области действует по 22 июня включительно. Начиная с 23 июня большую часть карантинных ограничений в регионе отменят. Возвращение дачных автобусов – лишь одно из них. А к 1 июля власти обещают вернуть на дороги и все маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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