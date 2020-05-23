2020-05-23T13:17:28+03:00
Общество

От коронавируса скончалась жительница Михайловки

Оперштаб Волгоградской области сообщил подробности о 14-м умершем пациенте с коронавирусом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Женщина спустя несколько дней умерла в реанимации.Женщина спустя несколько дней умерла в реанимации.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Утром 23 мая оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 14-м летальном случае пациента с коронавирусной инфекцией в регионе. Позже появились и подробности об умершей. Ей оказалась 63-летняя женщина из Михайловки. Помимо коронавируса и ковидной пневмонии у нее имелись и другие сопутствующие заболевания. Среди них - инсулинзависимый сахарный диабет. Так что вкупе этот букет дал многочисленные осложнения.

К лечению женщины в Волгограде привлекали лучших врачей, выполняли все рекомендации Минздрава РФ по коронавирусу. Но спустя несколько дней она все же умерла в реанимации.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.

Пока из 14 умерших от коронавируса и его осложнений волгоградцев большая часть – солидного и пожилого возраста. Самому молодому было 39 лет.

Всего в регионе на 23 мая 2109 заболевших коронавирусом, 691 человек выздоровел после лечения. В реанимации около 80 человек в тяжелом состоянии, более двадцати из них не могут дышать самостоятельно. Их подключили к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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