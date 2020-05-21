В парке маска не нужна: пять вопросов о масочном режиме в Волгограде

Только второй день в Волгоградской области действует масочный режим, а горожане уже кипят от негодования. Ходить постоянно в маске крайне неудобно – от духоты и спертого дыхания многие жалуются на головокружение и головные боли. Бегать в ней, как советовала главный санитарный врач региона Ольга Зубарева, вообще невыносимо. Но, едва человек снимает маску при выходе из магазина или, к примеру, такси – тут же попадает на штраф от контролеров, которые мониторят улицы. Так носить все-таки маски на улице или нет? Оштрафуют ли ребенка, если на нем не будет средств защиты? Эти другие вопросы «КП-Волгоград» задала заместителю председателя аппарата губернатора Волгоградской области Натальи Лисименко. Итак,

- Надо ли носить маску и перчатки на улице - в парках или скверах?

- Нет, это не обязательное условие, а личный выбор каждого.

- В постановлении четко прописано – средства индивидуальной защиты надо носить в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также в общественном транспорте, на вокзалах, станциях и остановках. То есть речь идет о закрытых пространствах. Если человек гуляет в парке (не толпой, конечно), соблюдая дистанцию с другими, ему не обязательно надевать средства защиты.

- Если работа человека не связана с контактами с людьми, надо ли ему соблюдать масочный режим на работе?

- Нет. Конечно, бухгалтеру или директору, который сидит сам в отдельном кабинете, не надо находиться в маске на рабочем месте. Только в случае контактов с окружающими.

- Как накажут подростка, если его поймают без маски?

- Штрафных санкций, однозначно, применять к ребенку в возрасте до 14 лет, не будут. Но профилактическую беседу проведут, причем и с ним и по возможности с его родителями. Взрослые должны понимать, что маска нужна и ребенку в том числе, чтобы защитить его.

- Должен ли работодатель обеспечить сотрудника средствами защиты?

- Да, если речь идет о сотрудниках сферы торговли и услуг. В том числе работодатель обязан обеспечить измерение температуры всех, кто приходит на работу. За нарушение этих требований – штраф на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Кстати, вчера, 20 мая, штраф уже заработал один из магазинов "Радеж", где контролеры встретили сотрудников с масками не на лице, а на шее.

- По какой статье штрафуют и насколько это законно?

- Штрафуют по статье 20.6.1 административного кодекса РФ – «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения». На территории Волгоградской области введен режим повышенной готовности – это один шаг до чрезвычайной ситуации, -поясняет Лисименко. – И в условиях этого режима губернатор имеет права устанавливать требования, обязательные к выполнению. А ответственность за нарушение этих требований устанавливается федеральным законодательством. И определяет наказание только суд.

КСТАТИ

К числу лиц, которым ранее дали право составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции и масочного режима, сегодня, 21 мая, добавили еще начальника, старшего консультанта и консультанта отдела по взаимодействию с организациями ветеранов управления общественных связей.

Напомним, в Волгограде к контролю подключили чиновников, сотрудников МЧС и даже бойцов Росгвардии.