Коронавирус в Волгоградской области: еще 82 заболевших

21 Май 2020 2020-05-21T11:53:41+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области продолжает возрастать стабильно, но уже не так резко, как на прошлой неделе. Список регионов страны, где прирост характеризуется трехзначными числами, мы покинули. На 21 мая 2020 в Волгограде и области зарегистрировано 82 новых заразившихся коронавирусом. Общее количество пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось до 1913 человек, еще чуть-чуть и перевалит за две тысячи. В целом в России коронавирусная инфекция поразила уже 317,5 тысячи человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выросло за прошедший день и количество выписанных пациентов с коронавирусом в Волгограде. Домой после излечения отправились еще 36 человек. Всего выздоровевших на утро 21 мая в регионе уже 626 человек, в стране – более 92 тысяч.

Но пока каждый день в волгоградские больницы поступает куда больше пациентов с ковидом, чем выписывается. Занято заболевшими коронавирусом в Волгограде более 1300 коек. Еще несколько сотен - под подозрением. Много среди инфицированных детей. И уже у почти половины заразившихся источник не возможно определить.

К летальным исходом коронавирус привел 13 волгоградцев, в целом по стране на 21 мая умерли 3099 человек.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU