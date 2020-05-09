На День Победы самолеты и вертолеты пролетели боевым строем над Волгоградом
В этом году вся страна отмечает 75-летие Великой Победы. Но эпидемия внесла коррективы в традиционное празднование. В Волгограде планы были огромные, но часть их пришлось отменить. Праздник мы отмечаем по домам. Но организаторы постарались, чтобы даже в самоизоляции мы могли поучаствовать в мероприятиях. Хотя бы выйдя на балкон. Утром в 10 часов в небе появилась военная авиация.
Самолеты смогли увидеть и жители Тракторозаводского района и жители Кировского.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 пролетели над несколькими районами города: от Тракторозаводского района до Кировского, а затем "ушли" на свою базу в Мариновке. Так что увидеть их смогли сотни жителей Волгоград. Правда, масштабного шоу, как ожидали многие волгоградцы, не было – погода нелетная. Демонстрация современной авиации длилась четыре минуты.
О праздновании 9 Мая в Волгограде смотрите нашу онлайн-трансляцию.
Воздушный парад над Мамаевым курганом.Екатерина СИМОХИНА
Военные вертолёты пролетели над Волгоградом в День Победы.Екатерина СИМОХИНА
ИСТОЧНИК KP.RU