2020-05-09T15:14:47+03:00
Общество

С флагами и песнями: по Волгограду прокатилась акция «Победа в каждый дом»

Военная техника и ретро-автомобили проехали по городу колонной с остановками у памятных мест
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Песни военных лет волгоградцы подпевали участникам акции.Песни военных лет волгоградцы подпевали участникам акции.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В этом году День Победы проходит в режиме самоизоляции из-за коронавируса – людям запретили покидать свои дома, но волгоградцы смогли создать праздничное настроение даже в таких условиях. Ключевую роль в этом сыграли участники всероссийских акций «Победа в каждый дом» и «Поем всем двором». Военная техника и ретро-автомобили колонной проехали по улицам, названным в честь Победы, по дворам, где живут ветераны, с музыкой и песнями.

Первая остановка автопробега - у знаменитого Дома Павлова. Именно здесь Даниил Зарипов - артист одного из коллективов «Волгоградконцерта» запел «День Победы». Песню, которая трепетом отзывается в сердце каждого, подпевали с балконов близлежащих домой волгоградцы.

Отсюда колонна разделилась – часть отправилась на Мамаев курган, часть – в районы по адресам ветеранов. Самоизолированным волгоградцам, к сожалению, пришлось наблюдать за автопробегом из окон своих квартир. Но акции все равно объединили волгоградцев и песни военных лет сегодня вновь звучали в унисон.

Волгоградцы с балконов пели военные песни вместе с участниками акции «Победа в каждый дом» и «Поем всем двором».Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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