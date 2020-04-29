Коронавирус в Волгограде: число заболевших перевалило за три сотни

29 Апр 2020 2020-04-29T11:21:19+03:00

На утро 29 апреля 2020 в Волгоградской области диагноз коронавирусная инфекция подтвердили еще у 16 человек. Всего 313 заболевших

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Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области перевалило за три сотни. Но прирост за последние сутки чуть ли не вдвое меньше, чем в предыдущие дни. Как сообщили «КП-Волгоград» в центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки в Волгограде и области подтвердили диагноз COVID-19 еще у 16 человек. Нарастающим итогом на утро 29 апреля 2020 всего в регионе 313 заболевших коронавирусом. Накануне зафиксировано 25 заболевших, в предыдущие дни - по 30 человек.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен и находится под медицинским наблюдением, - сообщили в региональном оперштабе.

Умерших пациентов с коронавиурсом в Волгограде в ИЦК за минувший день не зарегистрировали. Всего в регионе 8 смертельных случаев. А вот вылеченных и выписанных пациентов с каждым днем все больше. Уже покинули коронавирусные госпитали 46 жителей Волгограда и области.

В коронавирусных госпиталях Волгограда сейчас находятся 718 пациентов, среди них 29 детей. За последние сутки на инфекционных койках прибавилось 28 человек. На карантине уже 2562 человека. Их за сутки стало сразу на четыреста больше. Берут под меднаблюдение всех, с кем контактировали заболевшие коронавирусом, даже если диагноз окончательно не подтвержден. Касается это и всех, кто в эти дни приезжает в Волгоградскую область из соседних регионов.

Тем временем, уже в ближайшие дни волгоградцев не пустят в магазин, в автобус или на вокзал без маски. Предписание властям региона с такими рекомендациями выдала главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. Остается вопрос, где взять эти самые маски, если в аптеках одноразовые продают по 40 рублей за штуку.

В России на сегодня подтвердили диагноз коронавирус уже у 99 тысяч человек, 972 летальных случая. Более 10 тысяч человек вылечили.

ИСТОЧНИК KP.RU