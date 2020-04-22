2020-04-22T14:29:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоград, Волжский, Киквизденский: подробности о 11 новых заболевших коронавирусом

Среди новых случаев заражения COVID-19 в Волгоградской области 5 завезены из Москвы, 4 контактных и два не определены
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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11 новых заболевших коронавирусом за сутки, 6 из них в Волгограде.11 новых заболевших коронавирусом за сутки, 6 из них в Волгограде.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На 22 апреля в Волгоградской области уже 145 заболевших коронавирусом. За последние сутки прибавилось еще 11 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Подробности о новых заболевших: среди них всего две женщины и девять мужчин. Пятеро заразились в Москве, четверо - от ранее подхвативших коронавирус близких и родственников, у двоих источник заражения пока не установлен. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, детей среди них нет. Сразу шесть новых заболевших коронавирусом выявили в Волгограде, один - в Волжском, также по одному подтвержденному диагнозу прибавилось в Старополтавском и Котовском районах. Первый заболевший появился в Киквидзенском районе. А в Николаевском районе уже 12-й инфицированный – 61-летний мужчина. Там уже умер от коронавируса 39-летний мужчина, перед этим заразив жену и четверых своих детей.

Официальная статистика.

Официальная статистика.

В Волгограде среди новых пациентов коронавирусного госпиталя в больнице Ильича 52-летняя и 63-летняя женщины, обе контактные. Среди приехавших из столицы – два 32-летних мужчины. А вот источник заражения еще двух мужчин 32-х и 72-х лет предстоит установить, они лежат в четвертой больнице, где лечат больных с пневмонией.

Новый случай коронавиурса подтвержден еще у одного жителя Волжского. 28-летний мужчина незадолго до этого побывал в Москве. Как и его ровесник из Старополтавского района, и мужчина 45-ти лет из Киквидзенского района. Сейчас все трое в пятой больнице.

А вот 46-летний житель Котовского района заразился от заболевшей до этого жены. Семейные очаги заражения уже есть практически во всех пораженных коронавирусом районах Волгоградской области.

Всех контактных определили на карантин. Они должны будут 14 дней сидеть дома, как и все, кто приезжает в Волгоградскую область в эти дни из других регионов страны.

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Из 23 новых заболевших больше половины приехали из Москвы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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