Долгострой на улице Рыкачева в Волгограде сдадут летом

22 Апр 2020 2020-04-22T13:12:25+03:00

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Семь лет в Волгограде не могут достроить 10-этажный дома по улице Рыкачева в Тракторозаводском районе. Семь лет 65 семей, которые вложили в его постройку свои средства, никак не могут дождаться квартир. И вот хорошая новость – в июле 2020-го дом планируют сдать. Новый застройщик активно завершает долгострой

За семь лет инспекция Госстройнадзора и правоохранители не раз выявляли нецелевое использование средств дольщиков при возведении этой высотки. Пока за достройку не взялась компания ООО «Дельта», которая уже, к слову, уже завершила еще один долгострой – в поселке Ерзовка.

- На данный момент дом готов, рабочие монтируют инженерные сети, занимаются отделкой фасада, благоустройством прилегающей территории и обустройством подъездных путей. Общестроительная часть будет завершена уже в июле. Однако из-за того, что предыдущая — недобросовестная — компания не полностью передала документацию, сдача дома в эксплуатацию состоится только после ее восстановления, - акцентируют в администрации региона.

Напомним, в 2020 году уже сдали долгострой в ЖК «Маяк на Двинской», на очереди еще 19 таких объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU