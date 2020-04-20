В волгоградских больницах лежит 291 пациент с пневмонией

20 Апр 2020 2020-04-20T13:18:47+03:00

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В Волгоградской области растет количество больных с диагнозом «пневмония». На данный момент таких уже 291 человек. Из них пятеро – в тяжелом состоянии и находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

- Из этих пациентов только 24 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, у всех остальных это пневмония, которая, как вы знаете может развиваться и как осложнение от ОРВИ и как следствие инфекционного заражения. Все эти больные сосредоточены в нескольких медучреждениях. Функции пульмоцентра у нас сейчас выполняет больница №4, также пациентов с пневмонией принимает госпиталь ветеранов, 16-я больница (которая уже заработала) и больница №2 города Волжский. Мы будем балансировать с пациентами, поступающими к нам с пневмониями, так как понимаем, что среди них могут быть и зараженные COVID-19, и будем в зависимости от ситуации распределять между ними коечный фонд, - поясняет ситуацию заместитель председателя комитета здоавоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Но надо отметить, что пневмонии давно лидируют в структуре заболеваний органов дыхания. Например, в 2017 году в Волгоградской области было зафиксировано 10522 случая этого заболевания, в 2018 – 9657 случаев, в 2019 году – 10959. К сожалению, и смертность достаточно высокая - ежегодно от пневмоний умирает 100-200 человек в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU