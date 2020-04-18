Парикмахеры, мастера маникюра: кто может выйти на работу в Волгограде

Губернатор Волгоградской области принял новую редакцию постановления №179, которое регламентирует жизнь региона в период режима самоизоляции. С 21 апреля 2020 года разрешили вновь начать работу ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви, мастерских, парикмахерских и салонов красоты. Но работать смогут не все предприятия индустрии красоты и делать в них можно будет не все привычные процедуры. Комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области выпустил приказ, в котором уточнил разрешенные с 21 апреля виды деятельности и тех, кто может выйти на работу.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, с 21 апреля 2020 года в Волгограде и области смогут возобновить работу парикмахеры, но смогут они делать только стрижки взрослым и детям. Мастера маникюра и педикюра смогут оказывать жителям региона маникюрные и педикюрные услуги, а также делать наращивание ногтей. Могут официально выйти на работу и бровисты – окраска бровей и ресниц, коррекция бровей, наращивание и завивка ресниц также в списке разрешенных услуг. Так что женщины могут радоваться. Именно эти услуги индустрии красоты власти посчитали необходимыми и неотложными.

Однако не забывайте, что работать парикмахерские и салоны красоты могут только по записи и в случае, если на каждого посетителя имеется не менее 10 квадратных метров площади помещения. Салоны и инструменты должны непременно обеззараживать бактерицидными или подобными лампами.

Напомним, ограничения режима самоизоляции действуют до 30 апреля 2020 года. При необходимости их могут и продлить. Если вы соберетесь в это время на маникюр или стрижку, не забудьте указать эту причину в уведомлении – теперь поход в салон красоты уважительная причина для выхода из дома в Волгоградской области.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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