2020-04-18T13:43:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: подробности о новых 17 заболевших

Новые случаи коронавируса COVID-19 зарегистрированы 18 апреля в Волгограде, Палласовке, Волжском, Камышине, Михайловке, Среднеахтубинском и Старополтавском районах области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Обследовали на коронавирус в Волгограде и области почти 13 тысяч человек.Обследовали на коронавирус в Волгограде и области почти 13 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Волгоградской области сразу 17 новых случаев заболевания коронавирусом. На первом месте по количеству заболевших на этот раз Волгоград и Палласовка – по пять подтвержденных диагнозов. Три случая в Среднеахтубинском районе. В трех городах - Волжском, Камышине и Михайловке. а также в Старополтавском районе – по одному новому заболевшему COVID-19. Среди зараженных коронавирусом один ребенок 8 лет, остальные взрослые: 12 мужчин от 23 до 70 лет и 4 женщины в возрасте от 38 до 56 лет. Восемь из них были в Москве, один привез заразу из Санкт-Петербурга. Остальные – так или иначе контактировали с зараженными коронавирусом. Всего в Волгоградской области на 18 апреля 79 заболевших коронавирусом.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в Палласовке заразились коронавирусом сразу пять человек. Женщины в возрасте 42 и 56 лет, мужчины 62 и 70 лет и 8-летний ребенок. Все они были под наблюдением после контакта с заболевшими ранее. Взрослых положили в больницу Ильича, ребенка - в областную детскую инфекционку.

Жителей Волгограда среди заболевших коронавирусом тоже пятеро. Женщины 38 и 56 лет общались с людьми, у которых диагноз подтвердили ранее. Также заболели COVID-19 приехавший из Питера 34-летний мужчина, работавший в столице 35-летний волгоградец и еще один также ездивший в Москву 53-летний мужчина. Все они в пятой больнице.

33-летний мужчина из Волжского привез коронавирус из столицы. Как и трое мужчин 33-х, 35-ти и 47-ми лет из Среднеахтубинского района. Все также лежат в инфекционном госпитале на Красном.

Также среди заразившихся коронавирусом 50-летний житель Камышина и 38-летний мужчина из Михайловки, оба трудились в Москве. А диагноз 23-летнему парню из Старополтавского района поставили при проверке контактных. Все также лежат в больнице №5.

Власти подчеркивают, что круг общения всех заболевших поместили на карантин. За сутки прибавилось почти триста человек на самоизоляции. Им сделали тесты. Результатов ждут.

- Все прибывшие из эндемичных регионов РФ [на сегодня это абсолютно все регионы страны], обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания, - подчеркивают в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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