Коронавирус в Волгограде: три пациента на ИВЛ, 21 человека выписали

Данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом напоминают сводки с линии фронта. Так, по данным на 16 апреля 2020 года в Волгоградской области зафиксировано уже 58 зараженных коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки – плюс 11 человек. Это самый высокий показатель за все дни пандемии в регионе.

- Резкое увеличение новых пациентов связано с тем, что в общую статистику включили тех, кто лежит в больнице №4. Это наш пневмоцентр, который перевели в статус инфекционного стационара, и теперь их пациентов добавляют в данные по коронавирусным, - пояснил на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Среди новых пациентов жители Камышина, Нехаевского района, несколько человек из Волгограда, Старополтавский района, поселка Средняя Ахтуба, Николаевского и Палласовского районов. Также в Жирновске положительный диагноз подтвердился у трех человек, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной. Стоит отметить, что это не медработники, а сотрудники и близкие.

Итого к 16 апреля 2020 года в волгоградских больницах находятся 293 пациента, из них 9 детей.

В детской инфекции находятся 10 пациентов, в инфекционной больнице – 1 человек, в областной третьей – 52, в больнице №5 – 45 человек, в горбольнице №2 – 6 пациентов и 27 – в госпитале ветеранов, который также перепрофилирован под инфекционный госпиталь.

- К сожалению, число тяжелых пациентов увеличилось за последние сутки. На данный момент к аппаратам вентиляции легких подключены уже три человека. Двое находятся в пятой больнице, один - в больнице №4, - опечалил на брифинге замглавы облздрава. - Лечение все они получают согласно рекомендациям Минздрава, все необходимые препараты в наличии имеются.

По-прежнему на ИВЛ 78-летняя пенсионерка, 39-летнему мужчине, который еще вчера был на кислородной маске, стало хуже. И сегодня ухудшилось состояние еще одного больного.

Из хорошего - 21 волгоградца, которые проходили лечение в стационарах, уже выписали.

- За весь период пандемии мы уже провели в регионе более 12 тысяч исследований на коронавирус. Под меднаблюдением на амбулаторном лечении сейчас остаются 1170 человек, более 5 тысяч человек уже сняты с наблюдения, - приводит данные Николай Алимов.

Обстановка накаляется, но пока ситуация с коронавирусом в Волгоградской области под контролем. Как говорят в оперштабе, регион еще находится в третьей стадии – когда можно определить источник вируса и его окружение.

Напомним, на территории Волгоградской области уже готовят к приему пациентов инфекционные госпитали общим объемом в 2000 коек (в том числе свыше 130 реанимационных). Больницы перепрофилируют в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске. На следующем этапе могут быть развернуты еще порядка двух тысяч инфекционных коек. Сегодня уже готовы размещать коронавирусных пациентов в главном корпусе больницы №16 в Красноармейском районе, который также перепрофилировали в госпиталь.