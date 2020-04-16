Коронавирус в Волгограде: за сутки 11 новых заболевших

16 Апр 2020 2020-04-16T11:54:35+03:00

Пик заболеваемости коронавирусом в регионе еще не пройден: цифры зараженных будут расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние данные пациентах с COVID-19 в Волгоградской области на 16 апреля 2020 года

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За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено одиннадцать случаев коронавирусной инфекции. Всего к 16 апреля 2020 года уже 58 подтвержденных случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральное управление Роспотребнадзора на сайте "СтопКоронавирус.рф".

Больше всего зараженных коронавирусной инфекцией в Волгограде, но география распространения инфекции расширяется с каждым днем. На сегодняшний день земляки, у которых подтвержден коронавирус, есть в Волжском, Камышине, Суровикино и Михайловке, а также в 12-ти районах области.

К сожалению, зарегистрирован и первый смертельный случай – от коронавируса умерла жительница поселка Линево Жирновского района. Еще два пациента находятся в тяжелом состоянии – 78-летняя женщина и 39-летний мужчина.

И по прогнозам регионального Роспотребнадзора, пик заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области еще не пройден. Так что цифры больных будут только расти. Поэтому в Волгограде и области открывают все новые и новые госпитали для приема коронавирусных пациентов.

Всего в России за последние сутки подтверждены 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах.

Семь волгоградцев уже выписали из больниц, они выздоровели. Фото с сайта стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU