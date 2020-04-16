Главный корпус больницы №16 превратили в инфекционный госпиталь на 90 коек

16 Апр 2020 2020-04-16T11:06:20+03:00

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Вся медицина в Волгоградской области перешла в новую реальность. Связано это с эпидемией коронавируса, которая распространяется с огромной скоростью по всей стране. В регионе диагноз COVID-19 поставили уже 58 волгоградцам. За сутки +11 заболевших. Самая высокая цифра за все дни. Чтобы больницы оказались готовы к массовому притоку пациентов с коронавирусной инфекцией, их готовят заранее. Губернатор Андрей Бочаров побывал в больнице №16, главный корпус которой переделали в инфекционный госпиталь на 90 коек.

Также перед входом в медучреждение организовали пункт первичного осмотра. Его оснастили необходимым оборудованием. Для чего он нужен? Чтобы при большом потоке пациентов быстро оформлять больных, определять степень тяжести заболевания и в зависимости от этого направлять в нужное отделение.

- Мы минимизируем время пребывания кареты «скорой» на территории больницы, повышая эффективность работы бригад. Машины оперативнее передают пациента, поступают на санобработку и быстрее возвращаются на маршрут. Отделения первичного осмотра сегодня разворачиваются перед 12 инфекционными госпиталями, - пояснил губернатор.

Кстати, в новом инфекционном госпитале есть необходимое диагностическое оборудование. В реанимации организовали шесть коек для тяжелых зараженных, при необходимости и число могут довести до 10.

ИСТОЧНИК KP.RU