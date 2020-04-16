2020-04-16T11:06:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный корпус больницы №16 превратили в инфекционный госпиталь на 90 коек

На территории организовали пункт первичного осмотра
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пункт первичного осмотра организуют перед 12 больницами. Фото: администрация Волгоградской областиПункт первичного осмотра организуют перед 12 больницами. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

Вся медицина в Волгоградской области перешла в новую реальность. Связано это с эпидемией коронавируса, которая распространяется с огромной скоростью по всей стране. В регионе диагноз COVID-19 поставили уже 58 волгоградцам. За сутки +11 заболевших. Самая высокая цифра за все дни. Чтобы больницы оказались готовы к массовому притоку пациентов с коронавирусной инфекцией, их готовят заранее. Губернатор Андрей Бочаров побывал в больнице №16, главный корпус которой переделали в инфекционный госпиталь на 90 коек.

Также перед входом в медучреждение организовали пункт первичного осмотра. Его оснастили необходимым оборудованием. Для чего он нужен? Чтобы при большом потоке пациентов быстро оформлять больных, определять степень тяжести заболевания и в зависимости от этого направлять в нужное отделение.

- Мы минимизируем время пребывания кареты «скорой» на территории больницы, повышая эффективность работы бригад. Машины оперативнее передают пациента, поступают на санобработку и быстрее возвращаются на маршрут. Отделения первичного осмотра сегодня разворачиваются перед 12 инфекционными госпиталями, - пояснил губернатор.

Кстати, в новом инфекционном госпитале есть необходимое диагностическое оборудование. В реанимации организовали шесть коек для тяжелых зараженных, при необходимости и число могут довести до 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец незаконно выкачал из нефтепровода 24 тонны сырой нефти
В Волгограде бизнесмен скрыл 9,5 миллионов рублей налогов
Трое из 11 заболевших коронавирусом контактировали с погибшей в Жирновске женщиной
В Волгограде продавец украл из кассы супермаркета 180 тысяч, чтобы погасить кредиты
Волгоградцы стали меньше травиться алкоголем
Главный корпус больницы №16 превратили в инфекционный госпиталь на 90 коек
Коронавирус в Волгограде: за сутки 11 новых заболевших
В Волгограде природоохранная прокуратура наказала штрафом нефтяную компанию
В Волгограде ликвидируют предприятие «Горпитомник»
Мэрия Волгограда заставит подрядчиков исправить недочеты на отремонтированных дорогах
В Волжском девушка на «Лексусе» устроила ДТП с тремя пострадавшими
Волгоградские коммунальщики готовят городские фонтаны к летнему сезону
Неожиданности самоизоляции: Елена Исинбаева покрасила волосы в синий цвет