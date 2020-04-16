Трое из 11 заболевших коронавирусом контактировали с погибшей в Жирновске женщиной

16 Апр 2020 2020-04-16T12:36:11+03:00

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Появились новые данные по заболевшим коронавирусной инфекцией в Волгоградской области. За сутки в регионе диагностировали еще 11 зараженных, общее число достигло 58 человек. Это пациенты и из области, и из города. Сразу три человека попали в инфекционную больницу на лечение из Жирновска. Все они контактировали с погибшей 8 апреля 2020 года от коронавируса местной жительницей. Среди них нет медиков, это знакомые женщины. Хотя персонал инфекционной больницы остается под наблюдением.

Напомним, женщина заболела в конце марта. Первый тест показал, что коронавируса у нее нет, так что причиной смерти указали внебольничную пневмонию. Уже после смерти сделали второй анализ на COVID-19, который дал положительный результат. Всех медиков, с ней контактировавших, а также знакомых и родственников, посадили на карантин. Всего 50 человек.

Правда, до сих пор не ясно, от кого заразилась сама женщина. Она работала уборщицей в строительном магазине, в последнее время никуда за пределы района не выезжала. У нее были гости из столицы. Возможно, именно от них и получила инфекцию волгоградка. Расследованием занимается в том числе и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU