Под Волгоградом поймали столичного гостя, нарушившего режим самоизоляции
К 11 апреля 2020 года ограничения в режиме самоизоляции в Волгоградской области частично сняли: расширили список предприятий, которые могут работать, добавили общественного транспорта… Но при этом усилили контроль за приезжающими в область из эпиднеблагополучных стран и регионов. Теперь полиция проверяет каждого. Так, вчера проверили 734 человека, которые должны находиться на 14-дневном карантине. Одного «карантинщика» дома не застали.
- В Нехаевском районе 42-летний мужчина, прибывший из Москвы, отсутствовал во время проверки по месту жительства. На него составили протокол за нарушение, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Наказывают и нерадивых предпринимателей, которые нарушают запрет на ведение своей деятельности в период самоизоляции.
- Выявлено 9 нарушений режима. Так, в Краснооктябрьском, Городищенском районах предоставлялись услуги банного комплекса. Их оштрафовали, - отмечают в региональном ведомстве.
И уточнили, что в рейдах и проверках было задействовано 675 сотрудников органов внутренних дел, 221 военнослужащий Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU