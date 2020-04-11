Под Волгоградом поймали столичного гостя, нарушившего режим самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T09:16:54+03:00

За день полиция оштрафовала и закрыла две сауны. Фото: Андрей МИРЕЙКО

А также полиция закрыла две сауны, которые продолжали работать, несмотря на запрет

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К 11 апреля 2020 года ограничения в режиме самоизоляции в Волгоградской области частично сняли: расширили список предприятий, которые могут работать, добавили общественного транспорта… Но при этом усилили контроль за приезжающими в область из эпиднеблагополучных стран и регионов. Теперь полиция проверяет каждого. Так, вчера проверили 734 человека, которые должны находиться на 14-дневном карантине. Одного «карантинщика» дома не застали.

- В Нехаевском районе 42-летний мужчина, прибывший из Москвы, отсутствовал во время проверки по месту жительства. На него составили протокол за нарушение, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Наказывают и нерадивых предпринимателей, которые нарушают запрет на ведение своей деятельности в период самоизоляции.

- Выявлено 9 нарушений режима. Так, в Краснооктябрьском, Городищенском районах предоставлялись услуги банного комплекса. Их оштрафовали, - отмечают в региональном ведомстве.

И уточнили, что в рейдах и проверках было задействовано 675 сотрудников органов внутренних дел, 221 военнослужащий Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU