2020-04-11T09:16:54+03:00
Происшествия

Под Волгоградом поймали столичного гостя, нарушившего режим самоизоляции

А также полиция закрыла две сауны, которые продолжали работать, несмотря на запрет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
За день полиция оштрафовала и закрыла две сауны.За день полиция оштрафовала и закрыла две сауны.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

К 11 апреля 2020 года ограничения в режиме самоизоляции в Волгоградской области частично сняли: расширили список предприятий, которые могут работать, добавили общественного транспорта… Но при этом усилили контроль за приезжающими в область из эпиднеблагополучных стран и регионов. Теперь полиция проверяет каждого. Так, вчера проверили 734 человека, которые должны находиться на 14-дневном карантине. Одного «карантинщика» дома не застали.

- В Нехаевском районе 42-летний мужчина, прибывший из Москвы, отсутствовал во время проверки по месту жительства. На него составили протокол за нарушение, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Наказывают и нерадивых предпринимателей, которые нарушают запрет на ведение своей деятельности в период самоизоляции.

- Выявлено 9 нарушений режима. Так, в Краснооктябрьском, Городищенском районах предоставлялись услуги банного комплекса. Их оштрафовали, - отмечают в региональном ведомстве.

И уточнили, что в рейдах и проверках было задействовано 675 сотрудников органов внутренних дел, 221 военнослужащий Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В выходные волгоградцев ждут дожди, заморозки и туман
Воспитатель, фельдшер, пенсионерка: за сутки 14 волгоградцев отдали деньги лжебанкирам
На трассе Волгоград-Москва «десятка» влетела в грузовик: двое погибли
Под Волгоградом поймали столичного гостя, нарушившего режим самоизоляции
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 апреля 2020: выписали 6 заболевших, пустили автобусы в райцентры
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 апреля 2020: храмы не закроют, приезжих из других регионов ждет карантин
Самоизоляция в Волгограде: данные о работающих предприятиях и организациях собирают в единую базу
Самоизоляция в Волгограде: еще на 9 человек составили протоколы
В Волгоградской области с 13 апреля введен особый противопожарный режим
Расписание автобусов в Волгоградской области в период самоизоляции
В Волгограде подорожали сахар, масло и лекарства
Власти рассказали, куда повезут рожениц, когда в Волгограде два роддома отдадут коронавирусным
Убийце волгоградского боксера Игоря Шефера грозит 10 лет колонии
На юге Волгограда отремонтировали улицу Гастелло
В Волгограде УК оштрафовали на 250 тысяч рублей за бездействие