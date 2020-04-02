Салон эротического массажа в центре Волгограда заставил мужчин нарушить самоизоляцию

2 Апр 2020 2020-04-02T13:25:30+03:00

Пока благоразумные волгоградцы соблюдают режим самоизоляции, некоторые не могут отказаться от удовольствия – материального и физического Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Пока благоразумные волгоградцы соблюдают режим самоизоляции, некоторые не могут отказаться от удовольствия – материального и физического. В центре города-героя сотрудники полиции обнаружили массажный салон. Так, эротический массаж в четыре руки стоил 4,5 тысячи рублей, а услуга «неограниченное удовольствие» - 8 тысяч. Клиентов было так много, что массажисткам приходилось работать и днем, и ночью. Конечно, нашли не только работниц салона, и бизнесмена, решившего заработать в период пандемии.

- О соблюдении социальной дистанции никто из работниц и посетителей, к слову, и не задумывался, - отмечают в пресс-службе волгоградского Главка. - По факту нарушения предписаний о временном приостановлении деятельности составлены административные материалы, проводится дальнейшая доследственная проверка.

Кстати, это не единственный нарушитель: 1 апреля полицейские нашли 13 ИП, которые вопреки всему не захотели сворачивать рабочий процесс. Всем им грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU