Хочу сдать тест на коронавирус в Волгограде: возможно ли и куда обращаться

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области вроде бы под контролем. Ни одного случая заражения по официальным данным нет, а губернатор на всякий случай объявил COVID-19 войну. Однако волгоградцы все равно беспокоятся. Особенно, если поднимается температура, становится страшно: а вдруг я заразился? Как обезопасить себя и близких? Можно ли самому пойти сдать анализы, чтобы спать спокойно?

На официальном сайте федерального Роспотребнадзора в разделе «О коронавирусе» объясняют, что такой услуги не предусмотрено. Конечно, анализы берутся, в России провели более 116 тысяч исследований, но исключительно по показаниям врачей государственных медучреждений. Это касается всей страны. Логично, что идти в поликлинику с подозрением на коронавирус очень рискованно. Да и незачем.

- При первых признаках необходимо обратиться в медицинские учреждения: вызвать врача из поликлиники или «скорую». Врачи нашей поликлиники оперативно выезжают на дом, осматривают пациента и решают, стоит ли ему сдавать анализы, - рассказала «КП-Волгоград» главврач одной из поликлиник города-героя.

Кстати, анализы могут брать не только в стационаре, но и на дому – в зависимости от ситуации. Но если пациент за последние две недели побывал за границей или контактировал с кем-то, кто прилетел после отдыха, то тест на коронавирус обязателен. Он проводится методом ПЦР и путем забора носоглоточной слизи, других биоматериалов.

Если в городских медучреждениях врачи обеспечены всем необходимым, то в областных ситуация выглядит куда печальнее.

- Я пришла к терапевту с жалобами. По всей поликлинике лежат листовки «Защити себя от коронавируса, надень маску», а масок нет ни на одном медработнике, от гардербщиц и регистраторов до врачей. Говорят, не закупили им, и самим негде взять, работают и боятся. И спецхалатов нет для выезда к больным. На вопрос, можно ли мне сделать анализ на коронавирус посмеялись - и в Москве не сделаешь, и ни за какие деньги. Только если был контакт с заболевшими и возвращение из-за границы. Да и идти в Новосибирск (где исследуют материалы) он будет неделю, неделю обратно. За это время можно умереть. ну или выздороветь - поведала свою историю поведала заболевшая сотрудница "КП".

Да и частные клиники Волгоградской области исследования на COVID-19 не проводят, но это пока. На «горячей линии» одной из клиник сообщили, что предварительно к середине апреля смогут предоставлять такую услугу. Принимать будут максимум три человека в одном помещении. В любом случае необходимо при первых симптомах (повышенной температуре, боли в горле, затрудненном дыхании, головных болях) незамедлительно обращаться к врачам.

ВАЖНО

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Специалисты ответят на вопросы о коронавирусе, им можно сообщить о подозрительных лицах.

При комитете здравоохранения Волгоградской области на базе отдела медицины катастроф работает круглосуточная горячая линия для приехавших в Волгоград из стран с эпидемией коронавируса - (8442) 36-24-34.

Телефон для вызова скорой помощи: 103 (с мобильного - 112).

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