2020-03-13T19:09:21+03:00
Общество

В Волгограде делят заброшенный «морятник»

Молодые архитекторы предложили сделать там аквапарк, забыв спросить собственника
Екатерина СИМОХИНА
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Стройку забросили еще в 80-е годы.Стройку забросили еще в 80-е годы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В четверг в Волгограде открыли Центр компетенций по вопросам городской среды. Молодые архитекторы из Волгограда и столицы на базе муниципального автономного учреждения «ВЯЗ» решили разрабатывать концепции и участвовать в проектировании объектов городской среды. И первое большое дело, на которое их благословили чиновники – придумать, как освоить пойму реки Царицы от Астраханского моста до Второй продольной. Молодежь так рьяно взялась за дело, что замахнулась даже на объекты, у которых есть собственник. Речь о заброшенном морятнике.

- Недостроенный морятник - постоянно все обсуждают, что с ним делать. Восстанавливать его будет тяжелее и дороже, чем снести. Мы еще будем делать экспертизу, но знаем, что техническое состояние у него очень плохое. Так как он изначально задумывался как бассейн, считаем, это хорошее место для размещения аквапарка, - заявил на открытии центра главный архитектор «ВЯЗа» Дмитрий Селивохин.

В зале присутствовала и предприниматель Оксана Бабижаева. Как собственник здания, она очень удивилась, что, не спросив ее мнения, кто-то решил судьбу морятника. Конечно, возмутилась. Уже на следующий день ее пригласили на переговоры.

- В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшую судьбу заброшенного здания, - рассказали «КП» в центре компетенций «ВЯЗ». - Строительство объекта, изначально предназначавшегося для детского плавательного бассейна, остановилось еще в 1980-е годы. Пустующий недострой стал местом для встреч асоциальных элементов, а прилегающая к нему территория постепенно превращается в несанкционированную свалку отходов. Участники встречи пришли к соглашению совместно развивать эту площадку.

Напомним, год назад Оксана Бабижаева представила проект Центра современного искусства «Кокон», который она хотела открыть в недострое. И даже участвовала в федеральном конкурсе развития городских территорий и сообществ «100 городов», чтобы получить финансирование своего проекта. Главная идея - удержать в Волгограде креативную молодежь.

Помимо морятника, архитекторы "ВЯЗа" сделали немало предложений по развитию поймы. Основной их посыл - сделать там рекреационную зону, которая не разделяла бы город пополам, а объединяла районы, и пересечь ее можно было бы вдоль и поперек из любой точки. Так же молодежь вывести из трубы реку, озеленить территорию, сделать там спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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