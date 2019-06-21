2019-06-21T13:28:24+03:00
Общество

На правом склоне Царицы вырубят меньше деревьев, чем собирались

Конкурс на благоустройство территории от Астраханского путепровода до Волжских парусов выиграла волгоградская компания «Альянсстройком»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Издали склон выглядит как зеленый оазис.Издали склон выглядит как зеленый оазис.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С Астраханского моста правый склон поймы реки Царицы выглядит чудом уцелевшим зеленым оазисом в центре закованного в бетон и брусчатку Волгограда. Если спуститься и пройтись по нему, картинка совсем другая – покореженные ветрами вязы, изнывающие от иссушающего зноя. Листочки в середине июня уже побурели. Всюду бурьян, сухостой, раскиданы пустые бутылки, мусор. Как говорят в мэрии - место «обитания бродячих собак и сбора асоциальных элементов». Эта территория давно не видела хозяйской руки. Уже в начале июля сюда заходит подрядчик. Конкурс на благоустройство склона выиграла волгоградская компания «Альянсстройком». По программе «Формирование комфортной городской среды» выделили на обновление около 140 миллионов рублей. А перед началом работ в кущерях на правом склоне поймы Царицы разгорелась бурная дискуссия между представителями муниципалитета, подрядчика и Общественной палаты города.

Мусор, бурьян, пожухлые от зноя деревья, выжженная солнцем земля - так сегодня выглядит склон. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мусор, бурьян, пожухлые от зноя деревья, выжженная солнцем земля - так сегодня выглядит склон.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Общественники, подрядчик и чиновники устроили бурную дискуссию. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Общественники, подрядчик и чиновники устроили бурную дискуссию.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Речь шла о том, сколько деревьев вырубят и не лучше ли их сохранить, как развести пешеходные и велосипедные маршруты, и обеспечат ли зеленой зоне достаточный полив.

Подрядчик о благоустройстве правого склона поймы Царицы в Волгограде.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новый парк будет многоуровневым, его впишут в уже существующий рельеф. На перепадах сделают подпорные стенки из железобетона. В дальнейших планах - пешеходная эстакада через пути детской железной дороги.

- Наша задача благоустроить эту территорию и дать возможность жителям города отдыхать здесь. А вторая задача - попасть в пойму реки, которая тоже благоустраивается, - говорит первый заместитель главы Ворошиловского района Андрей Козлов.

Говорят, мусор отсюда вывозят регулярно, но пустых бутылок по кустам разбросано очень много. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Говорят, мусор отсюда вывозят регулярно, но пустых бутылок по кустам разбросано очень много.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дети из школьного лагеря ходят сюда гулять. Больше некуда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дети из школьного лагеря ходят сюда гулять. Больше некуда.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но, как отмечает велоактивист Михаил Соломонов, спустившись со склона, волгоградцы упрутся в забор вдоль детской железной дороги. От надземного перехода через пути власти пока отказались - дорого. Поэтому нужно продумать об удобстве горожан, которые решат пройти здесь к интерактивному парку, на каток, который когда-нибудь все же откроется в пойме. Плюс к этому на площади часто проходят массовые мероприятия.

По словам подрядчика, пойменная часть и склон будут соединены переходами в трех точках - у Волжских парусов, у моста, и от станции.

Между склоном и поймой железная дорога и сплошной забор. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Между склоном и поймой железная дорога и сплошной забор.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Чего точно никто не ожидал, так это что велоактивист заявит, что велосипедные дорожки на склоне не нужны, тем более с резиновым покрытием.

- Ни в одной стране мира резиновые дорожки не применяются - дорогостоящие, сложные в обслуживании, они портятся. Достаточно сделать удобные спуски для велосипедистов, есть дороги, пешеходные дорожки - этого достаточно. По велодорожкам будут гонять, а они пересекаются с пешими маршрутами, что небезопасно, - считает Соломонов.

Подрядчик отметил, что этот вопрос можно решить в процессе, поменять проект, материалы, даже сорта роз.

Среди зеленых деревьев немало сухостоя. Это место давно не видело хозяйской руки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди зеленых деревьев немало сухостоя. Это место давно не видело хозяйской руки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«СОХРАНИМ ЗЕЛЕНЬ ПО МАКСИМУМУ»

Растут на правом берегу Царицы по большей части вязы. Те самые, которым в последние годы в Волгограде буквально объявили войну. В документации вынесен приговор 270 деревьям. Но, учитывая настроение горожан, чиновники говорят, что постараются сохранить зелень по максимуму. Каждый новый парк в последние годы начинался с того, что старые деревья полностью вырубали. А их место занимали километры брусчатки. Здесь обещают иной подход. Под нож пойдут все те деревья на склоне, которые попадут на заново спроектированные дорожки и розарий. А также сухие, больные растения.

- В смете заложена вырубка порядка трехсот деревьев, но по нашим ощущениям их будет не более ста, остальным сделаем опиловку, санитарную обрезку. Задача сделать плац не стоит, нет такой необходимости, - заявил директор подрядной организации Константин Бабакин.

Но по сравнению с самой поймой склон просто райский уголок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но по сравнению с самой поймой склон просто райский уголок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Такая возможность есть. Большинство дорожек спроектировали по уже существующим тропинкам, за исключением терренкуров и велотрасс. Для трех уровней используют естественный рельеф.

ПОЛИВОЧНИК ПРОЛОЖАТ НЕ ВЕЗДЕ

В проекте заложен поливочный водопровод. Но только там, где будут высаживать клумбы, новые деревья и кустарники. Там, где уже растут взрослые деревья, автоматический полив не предусмотрен. А это более половины территории. Как говорят чиновники - они же как-то выросли здесь сами, без воды.

- Полив будет осуществляться на всей территории районной коммунальной службой в рамках текущего содержания парковой зоны, - успокаивают в мэрии.

Помимо лестниц в пойму, по склонам проложат гравийные тропы здоровья – терренкуры. Будет несколько маршрутов протяженностью до 4,8 километра. Наверху предусмотрели стоянки для велосипедов и автомобилей.

Новый парк будет многоуровневым, его впишут в уже существующий рельеф. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новый парк будет многоуровневым, его впишут в уже существующий рельеф.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А, МОЖЕТ, ПОПРОЩЕ?

Плюс к этому на склоне высадят около 280 деревьев и более полутора тысяч кустарников. Предпочтение отдали хвойникам. Саженцы высотой от полутора до пяти метров обойдутся в копеечку. Расти в новом парке будут клен остролистный и береза, 39 елей от 12 до 22 тысяч рублей за саженец, и 79 сосен по 12 тысяч за штуку, ясень и липа, рябина и сирень. Также красивые живые изгороди образуют ирга, дерен белый, спирея, форзиция, бирючина, можжевельник и другие кустарники. Вокруг постелют газон. А в цветнике высадят английские розы.

По словам подрядчика, в дендроплан заложили очень дорогие сорта, которые образуют крупный куст, легче в уходе и хорошо переносят наши зимы. Более двух тысяч кустов по полторы тысячи рублей каждый. Но при желании, сорт можно и поменять. Всего же на озеленение потратят более 12 миллионов рублей.

Также проектом предусмотрены освещение, видеокамеры, вписанные в ландшафт парковые скамейки, лавочки, урны, и навес, где можно будет укрыться от солнца.

Каждая скамейка по смете стоит 12 - 14 тысяч рублей, урны и вовсе «золотые» - по 15 тысяч. Но подрядчик считает, что урны можно сделать и попроще – все обсуждаемо.

В проект заложили и ливневые лотки. Однако последний дождь, который значительно подпортил склон у «Волгоград Арены», здесь никакого урона не нанес. Вода на этот склон не пошла, так что и смысла в дождевых лотках нет. Подрядчик считает, что и от этой части затрат можно отказаться.

Судя по всему, нас ждет не одно отступление от проекта.

МНЕНИЕ

Михаил Норкин, почетный архитектор России, член Общественной палаты Волгограда:

«Нужно, чтобы всем было комфортно»

- По поводу благоустройства склонов поймы было немало проектов, конкурсы проводили, были победители. Радует, что сейчас дошло до дела. Реализуется все примерно в том же виде, как решили делать еще двадцать лет назад. Конечно, современные реалии внесли изменения. Велодорожки, спуски, переходы - важно, чтобы интересы всех были учтены. Это и железная дорога, и люди, которые хотят просто погулять здесь, и люди, которые идут в музей. Нужно, чтобы всем было комфортно. Я считаю, что все же необходимо сделать переходы через пути в двух уровнях. Это не так дорого. И нужен более грамотный дендроплан, чтобы мы потом не возвращались к этой территории, не хватались бы за голову, что здесь все посохло или посадили растения, которые не прижились, или забыли сделать поливочный водопровод. Нужно, чтобы все было сделано в комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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