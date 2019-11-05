Правый склон поймы Царицы в Волгограде заметно полысел

Правый склон поймы реки Царицы обещал стать едва ли не первым парком в Волгограде, где во время благоустройства должны были сохранить взрослые деревья, а не вырубать их подчистую. Сначала в порубочном листе значилось несколько сотен стволов, потом власти обещали вырубить лишь 5% зеленых насаждений. Однако ближе к финалу склон все же заметно полысел. И дело не только в листопаде. Еще десятки деревьев и поросли вырубили на этом склоне, чтобы проредить парк и открыть взгляду мощеные тропинки, которых тут появилось немало. А на их место высаживают молоденькие саженцы. Уже на следующей неделе здесь откроют сквер имени Пахмутовой и ее скульптуру – сразу после юбилея нашей прославленной землячки.

Для сравнения: так выглядел склон месяц назад. Деревья не только зеленее, но и гуще.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Березки уже высадили. Ждут своего часа ели.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока же правый склон поймы реки Царицы выглядит как и прочие каменные джунгли, появившиеся на месте прежних волгоградских парков. Хотя этот сквер все же выигрывает по сравнению с тем же левым склоном поймы или ЦПКиО. Взрослых деревьев здесь все же осталось немало.

В сквере уже уложили газон.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока впечатление от поймы удручающее.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Много тротуарной плитки, рулонный газон и местами тоненькие стволики молодых деревьев. Их еще продолжают высаживать. В сквере Пахмутовой высадили березы, ждут своего часа молоденькие ели. И, кстати, ростом саженцы не так уж и малы. Вот только тени от такой кроны волгоградцы дождутся не скоро.

Пока склон выглядит заметно полысевшим и поредевшим.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Так что неудивительно, что в рейтинге Минстроя РФ Волгоград получил «неуд» за качество городской среды.