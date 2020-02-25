В парке Гагарина с новодела осыпается штукатурка

Жители Краснооктябрьского района Волгограда радовались, когда в парке Гагарина началась реконструкция. Любимое место отдыха многих поколений давно пришло в запустение. Но радовались недолго. Новодел не пережил и первой зимы. На свежепостроенной колоннаде на входе в парк краска встала шубой и растрескалась, осыпается штукатурка. Еще хуже выглядит обновленная лестница на спуске к новой эстраде (бывшему летнему кинотеатру). Здесь с ограждения обвалился весь штукатурный слой. Хорошо, хоть дорожки и ступеньки, вымощенные плиткой остались целы. Волгоградцы задаются вопросом: «Зачем нам такое благоустройство»?

Штукатурка осыпается на колоннаде.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Обошелся первый этап реконструкции парка Гагарина почти в 60 миллионов рублей. Залили фундаменты под будущие спортплощадки, отстроили новую эстраду, вымостили дорожки, построили входную группу с забором и воротами (зачем, многие волгоградцы тоже не понимают). А в итоге выглядит место отдыха так, словно Мамай прошел. И гулять здесь совсем не хочется.

Всюду строительный мусор.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Колоннаду на входе в парк делали уже в ноябре-декабре, на завершающей стадии. Лепнину для нее заказывали из Тюмени - ближе не делают. Поэтому пришлось даже сдвинуть сроки завершения работ. Но отделка пришлась на самое сырое и холодное время этой зимы. Так что как строители ни старались, сделать по уму не удалось. То, что подрядчику придется вернуться в парк по весне, было ясно сразу. Еще до того, как все начало рушиться.

Так выглядят новые колонны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Во время приемки объекта комиссия провела обследование. Экспертиза показала, что конструктивные элементы капитальных конструкций выполнены с надлежащим качеством, однако имеются нарекания к отделочным работам на входной группе, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Обвалилась работа и на лестнице.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Такая же ситуация и с лестницей в центре парка. А вот с эстрады, которую успели построить до того, как испортилась погода, штукатурка не осыпается. Работа сделана качественно. Но красить строение все равно придется – сами волгоградцы в первый же месяц изрисовали ее граффити.

А эстраду изрисовали сами волгоградцы как только их пустили в парк.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так что, как только потеплеет подрядчик вновь вернется в парк – исправлять все недочеты за свой счет.

- Наступит теплая погода, все исправим, - обещает генеральный директор ГК «ВСП-Сервис» Антон Пылин. - Есть гарантийный срок, в его рамках любые дефекты будут устранены.

С укрепленных геосеткой склонов вымыло землю.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Такое решение было принято обоюдно подрядной организацией и администрацией района, - добавляют чиновники.

А сразу после работы над ошибками начнется следующий этап благоустройства парка Гагарина. В этом году он снова один из основных объектов программы «Формирование комфортной городской среды». В целом реконструкцию парка оценили в 200 миллионов рублей.

Всюду перекопано.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С ПЕРВОГО РАЗА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Такая же картина и с памятником на братской могиле воинов 45-й стрелковой дивизии на пересечении улиц Богунской и Таращанцев, где новая отделка тоже трещит по швам.

- Появившиеся дефекты также будут устранены подрядной организацией за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств. Специальная комиссия с участием представителей МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» Волгограда и ООО «СМУ 44» определят количество проводимых работ и сроки их выполнения, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Гарантия на работы – пять лет. Все это время подрядчику придется следить за состоянием объекта и исправлять недочеты.