В мороз колонны парка Гагарина красят под пленкой

Жители Краснооктябрьского района Волгограда уже привыкли заглядывать за забор, который с лета окружил парк Гагарина, каждый раз, когда проходят мимо. В последнее время картинка разительно изменилась. И дело не в том, что деревья сбросили листву и видно теперь далеко. Колоннада новой входной группы возвышается высоко над парком. Сейчас часть ее затянули в пленку, внутри в тепле идут отделочные работы, чтобы из-за морозов краска и штукатурка не осыпалась еще до окончания ремонта. На конечном этапе колонны декорируют лепниной. Она, как и вывеска с названием парка, будет отлита из стеклобетона. А потом входную группу украсят кованые фигурные ворота.

Колоннаду красят под пленкой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Центральные и боковые аллеи парка Гагарина замостили новой плиткой. Выглядит она куда прочнее предыдущей, которая рассыпалась уже через три года.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Обещали закончить работы до конца месяца. Успеют? Посмотрим. Сегодня вдоль парка по улице Титова уложили новый асфальт. Старый сняли, установили бордюры, которых раньше не было. На место вернулся старый гранитный парапет - его почистили от полувековой грязи. За ним установили забор. Посеребренный инеем бронзовый металл выглядит странновато, как и непропорционально высокие столбики. Но весной, среди зелени, забор будет смотреться более органично.

Новый асфальт и забор жители района уже оценили.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На месте бывшего летнего кинотеатра построили эстраду. Зимой на этой площадке будут заливать каток.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На центральной и боковых аллеях, а также в нижней части парка уже замостили плиткой дорожки. На месте старого летнего кинотеатра построили эстраду, площадь перед ней также выложили плиткой, лестницу на спуске сделали заново, а склоны даже с небольшим уклоном везде укрепляют геосеткой.

За сценой все тоже в плитке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сзади и справа от эстрады (там, где был раньше автодром) от парка остались только воспоминания. Здесь все закатали в плитку и бетон. Это основания под будущие спортплощадки. В парке появится целый стадион для игры в мини-футбол, баскетбол, бадминтон и воркаут-площадка.

А так теперь выглядит нижний угол парка со стороны улицы Титова.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дело близится к финалу. Уже скоро волгоградцы смогут все это оценить сами. А в следующем году благоустройство продолжится. Главное, что обещают власти - добавить зелени, которой после трех реконструкций в парке Гагарина осталось крайне мало.