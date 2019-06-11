На реконструкцию парка Гагарина нужно 200 миллионов

- Это же самый настоящий курортный парк, как в приморских городах, - заявил губернатор Андрей Бочаров, прогулявшись утром 11 июня по парку Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. В последние годы когда-то одна из самых красивых и уникальных зеленых зон города пришла в упадок. Уже в этом году в парке начнется реконструкция. По предварительным оценкам обойдется она в сумму не менее 200 миллионов рублей. Рассчитывают полностью обновить парк за два года за счет местного, областного и федерального бюджетов. В 2019-м выделили 60 миллионов. Городские власти уже готовятся объявить аукцион по отбору подрядчиков. Появятся в парке скейт-парк, летний кинотеатр, спортплощадка, аттракционы. Губернатор предложил установить еще один памятник - для симметрии. Имеющиеся деревья обещают по максимуму сохранить. А когда зеленую зону приведут в порядок, приступят к ремонту здания ДК Гагарина.

Глава города, области и района обсудили планы на парк.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Парк очень хороший, достойный. К сожалению, сегодня он находится в запущенном виде, - отметил Андрей Бочаров. - После завершения реконструкции парк Гагарина станет одним из лучших парков Волгограда.

Разруху на центральной аллее скрашивают только розы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сначала местные власти предложили две концепции обновления парка Гагарина. Но жители их не приняли. Просили вообще не трогать парк, чем так. А еще хотели как можно больше деревьев. После бурных обсуждений пришли к компромиссу. В парке сохранят то, что есть, возродят кое-что из прошлого и добавят современные фишки. Чтобы максимально сохранить зеленую зону, решили обойтись без бульдозеров и тяжелой техники, строительства пруда и новых зданий.

Так решили зонировать парк.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КОЛОННАДА, БЕСЕДКИ И ЛАВОЧКИ В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

В рамках первого этапа реконструкции уже в этом году сделают входную группу и забор – на ночь территорию хотят закрывать, чтобы вандалы не громили благоустроенную зону. Центральные аллеи заново замостят плиткой, сделают основания под спортплощадку, высадят деревья, установят лавочки - их губернатор предложил унести с аллеи в тень деревьев, в специальные карманы.

На входе со стороны улицы Титова утановят входную группу.

В последующих планах - система видеонаблюдения, освещение с ландшафтной подсветкой – в парке избавятся от проводов, все коммуникации пустят под землей. Заново будут делать и поливочный водопровод. На месте, где раньше был сосновый бор, появится скейт-парк. Для этого используют естественный рельеф. Там, где раньше был автодром, сделают площадку для волейбола, стритбола, бадминтона и прочих спортивных радостей.

Жители района просили поставить беседки - и их услышали. Для молодежи в них будет Wi-Fi. По периметру – велодорожки, дорожки для бега и скандинавской ходьбы. А вот по поводу площадки для выгула собак волгоградцы к согласию не пришли, поэтому ее решили все же не делать.

Для отдыха будут красивые беседки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Этот парк - центр притяжения сразу для двух районов Краснооктябрьского и Тракторозаводского, поэтому мы не могли его обойти стороной, - отмечает глава Волгограда Виталий Лихачев. - Здесь были бурные общественные обсуждения, потом месяц жители приносили свои предложения. В этом году работы стартуют, надеемся, что в 2020 году они будут полностью завершены.

Для молодежи будут беседки с Wi-Fi.

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ТРУДА И БОЛЬШЕ ДЕРЕВЬЕВ

12 гектаров парка условно разделили на четыре зоны, чтобы и детям, и подросткам, и людям среднего и пожилого возраста здесь было хорошо. От «Лукоморья» до ДК будет тихая рекреационная зона - деревья, лавочки, беседки. Остальные полпарка разбавят развлечениями.

Детские аттракционы планируют разместить в тех же местах, что и раньше. Даже фундаменты для этого используют старые - они еще крепкие, к тому же экономия.

Аттракционы поставят на прежнем месте, даже на прежних фундаментах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Появившийся не так давно в парке детский космический городок снесут. Говорят, родители на него жалуются. Вместо него установят новый. На месте, где раньше была сцена, теперь обустроят летний кинотеатр и арт-зону. Замостят дорожки там, где сами жители их протоптали. Зимой будут заливать каток, летом предусмотрели точки продаж воды и мороженого.

Космический город заменят на другой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас это все детские развлечения в парке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Братскую могилу и мемориал воинам-афганцам приведут в порядок. Их оставят на прежнем месте. А в дендрарии губернатор предложил установить еще один памятник для симметрии - героям труда Краснооктябрьского района.

- Это же та самая катальпа, которые мы сейчас везде сажаем? - губернатор заинтересовался благоухающим цветущим деревом, растущим у входа ДК. - Нужно побольше таких красивых деревьев.

Губернатору катальпы нравятся - и цветут красиво, а благоухают.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Деревья обещают больше массово не вырубать. Парк Гагарина в этом плане будет, можно сказать, уникальным. В остальных парках работы начинают с вертикальной планировки. Вырубают все под корень, загоняют бульдозеры, ровняют, мостят плиткой дорожки, а уж потом высаживают деревья, кустарники и цветы. Сюда бульдозеры не зайдут. Сухостой и «дичку», конечно, будут зачищать. Но липы, клены, рябину простую и черноплодную, акации, дубы и ивы, катальпы и туи, ели и сосны, жасмин, форзицию, можжевельники и другие красивые деревья и кустарники, которые здесь растут, обещают сохранить. К ним подсадят еще сотни новых.

- Подняли документы, весь породный состав, который здесь раньше был, решили восстановить, - отметил мэр.

Планировка парка почти не изменится. Вырубать обещают только поросль и сухостой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы на озеленение денег не пожалели, потому что жители сказали - давайте нам больше деревьев, - поделился с корреспондентом «КП-Волгоград» глава Краснооктябрьского района Иван Дронов.

А глава региона предложил рядом с растениями установить таблички с описанием, как в курортных парках.

После парка возьмутся за здание ДК.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ДК ОТРЕМОНТИРУЮТ ПОЗЖЕ

После власти планируют заняться ремонтом здания ДК. Со стороны парка здесь делали ремонт лет десять назад, фасады еще выглядят прилично. А вот с обратной стороны здание рушится, особенно пострадала колоннада бывшего кинотеатра.

- Что касается ДК, то здание очень запущено. Понадобится минимум триста миллионов на ремонт. Таких денег пока нет, но задача стоит уже на следующий год начать ремонтировать и его, - комментирует Виталий Лихачев.

И снаружи, и внутри требуется серьезный ремонт.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, парк имени Гагарина до войны назывался Аэропортовским. Здесь стояла вышка, готовили парашютистов. Во время Сталинградской битвы в этом месте шли ожесточенные бои, после парк сделали заново. Он считался дендрарием всесоюзного масштаба. Саженцы редких пород везли сюда со всей страны, по тенистым дорожкам и аллеям водили экскурсии. В конце 90-х годов прошлого века разруха пришла и в сам парк, и на завод «Баррикады», который его курировал. С тех пор на благоустройство несколько раз выделяли крупные суммы.

Планы на грандиозную реконструкцию озвучивали еще лет 15 назад. Обещали аттракционы и Ледовый дворец. Не срослось. Вместо реконструкции парк пережил не одну вандальную вырубку деревьев. Более 1200 деревьев спилили с 2008 по 2010 годы, посадили в несколько раз меньше. К тому же тонкие прутики не прижились. Парк выглядел как после бомбежки. Точечно обновляли парк Гагарина и в последующие годы. Новая брусчатка на аллеях оказалась бракованной. Чтобы сохранить ноги гуляющих, администрация даже решилась поставить прямо на песок заплатки из асфальта.