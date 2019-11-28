2019-11-28T11:25:19+03:00
Общество

Парк Гагарина в приоритете у властей

В 2020 году реконструкция старейшего парка в Краснооктябрьском районе Волгограда продолжится [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Главная аллея почти готова, розы здесь сохранили.Главная аллея почти готова, розы здесь сохранили.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

В парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда подходит к концу первый этап реконструкции. На сегодняшний день работы выполнены на 94%. Планируют все закончить и открыть парк для волгоградцев к 9 декабря. В этот четверг губернатор Андрей Бочаров вместе с главами города и района прошлись по аллеям, посмотрели, как идут работы, и обсудили планы на следующий год. В 2020-м в парке Гагарина стартует второй этап реконструкции.

В целом реконструкцию главного парка Краснооктябрьского района оценивали в 200 миллионов рублей. В этом году на первый этап выделили 60 миллионов.

- Посмотрели, прикинули, не хватит 140 миллионов рублей, чтобы довести парк до ума, - отмечает глава Волгограда Виталий Лихачев. - Надо бы еще миллионов 20 добавить.

Главы области, города и района устроили инспекцию подрядчикам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Главы области, города и района устроили инспекцию подрядчикам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Парк имени Гагарина - приоритетный проект для нас сегодня, - соглашается Андрей Бочаров. - Мы понимаем, что эту территорию необходимо и дальше развивать. Это потребует в разы больше финансовых средств, но мы ставим задачу в течение 2021 года проект полностью завершить.

«ЦЕНТРОВОЙ» ПАРК

Прохаживаясь по дорожкам, губернатор не раз отмечает, что парк «центровой», старейший в городе и заслуживает того, чтобы все здесь сделали по максимуму. Кроме того, в планах обновление дорог и тротуаров вокруг, а также здания ДК имени Гагарина, фасад которого со стороны старого кинотеатра и улицы Пельше давно превратился в развалины, на головы прохожим осыпаются куски штукатурки.

Колоннада почти готова. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Колоннада почти готова.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Дорого обойдется освещение - мы уберем провода, коммуникации пустим под землей, на боковых аллеях также поставим фонари. Недешево обойдется и система видеонаблюдения в парке, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» глава района Иван Дронов.

Проект второго этапа реконструкции парка Гагарина. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект второго этапа реконструкции парка Гагарина.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Забор, который закрывал стройку со стороны улицы Титова, еще не убрали, но вдоль парка уже можно пройтись по свеженькому асфальту. Практически готова вымощенная плиткой центральная аллея - остался небольшой участок у входной группы. Колоннаду уже на две трети покрасили, из-за морозов работы идут в тепляке под пленкой. В ближайшие два дня начнут украшать основу лепниной. Как рассказал глава района, ее пришлось заказывать из Тюмени - ближе не делают. Поэтому сроки завершения работ и сдвинули на неделю. Когда колоннада будет готова, на входе установят кованые ворота.

Лепнину из фибробетона для входной группы пришлось заказывать издалека. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Лепнину из фибробетона для входной группы пришлось заказывать издалека.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Весной 2020 года в парке, в который раз проложат новый поливочный водопровод и займутся озеленением. Сейчас делали нижнюю часть, теперь возьмутся за верхнюю часть парка, прилегающую к улице Таращанцев. На уже подготовленной площадке сделают скейт-парк. На старых фундаментах (демонтировать их было бы слишком дорого) установят новые аттракционы. На месте бывшей танцплощадки, которую в последние годы отдали малышам, будет детский городок.

В число первоочередных общественных пространств, которые обновят по программе «Формирование комфортной городской среды», вошла и улица Титова.

- На парк Гагарина понадобится очень много средств в следующем году, - отмечает глава района. - Так что, скорее всего, улицей Титова мы займемся уже в 2021-м, к тому же пешеходная часть здесь не в самом худшем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
"Гастрономия" во время поста - не цель, а средство". Как правильно поститься - советы священника
Накануне Рождественского поста (28 ноября) настоятель храма священномученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Виглянский рассказал, как нужно питаться и о чем заботиться в течение Рождественского поста
«Идем на уроки в надежде, что не собьет фура»: почему детям из элитного коттеджного поселка Екатеринбурга приходится рисковать жизнью по пути в школу
Автобус для ребят районная администрация не может выделить из-за беспечности скандального бизнесмена. Проблему взял на личный контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин [ВИДЕО]
Новости 24
Вскрыл три машины: в Волгограде поймали рецидивиста-угонщика
Два астраханца обокрали магазин быттехники ради куража
Астраханцы, пострадавшие в столкновении автобуса и электрички, получат до 2 миллионов рублей компенсации
В Волгограде поймали студента за воровством бензина с машин
Владиславу Ковалю - 70: Готовлю новую выставку и полон творческих замыслов
На ремонт Волгоградской областной больницы выделили почти 40 миллионов рублей
«Ротор» проведет два сбора в Турции, а на Кипре поборется за Кубок ФНЛ
В Волгограде на улице Кирова со второй попытки построят детсад
В Астрахань и Москву едут мигранты, находящиеся в розыске за мошеничество и хулиганство
Волгоградские полицейские нашли пропавшего в Омске подростка
В Волжском в аварии с маршруткой пострадали два человека
В Волгограде 90-летний ветеран только через суд добился выплаты ко Дню Победы
Житель Волгоградской области нашел во дворе мину времен войны
Волгоградский «Ротор» подписал контракт с новым игроком
В Волгоградской области подозреваемый на допросе пытался зарезать полицейского
На новогодние подарки для волгоградских детей потратят 8,8 миллионов рублей
Под Волгоградом ребенку не платили пособия после смерти отца
Первые сваи вбиты: началось строительство обхода вокруг Волгограда
Рекорд России: школьница из Астрахани отрастила самые длинные волосы
Сталинградскому тополю подрежут крону, чтобы не упал на прохожих
В Волгограде на территории областной больницы «ГАЗель» задавила пенсионерку
В Волгограде за год убрали 65 огромных свалок
Отреставрированный БК-31 привезли на Набережную Волгограда
Астрахань назвали самым «кошачьим» городом
Водитель попавшего под электричку автобуса выехал на этот маршрут всего второй раз
Виновного во взрыве баржи в Волжском отправили в колонию-поселение