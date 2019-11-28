Парк Гагарина в приоритете у властей

В парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда подходит к концу первый этап реконструкции. На сегодняшний день работы выполнены на 94%. Планируют все закончить и открыть парк для волгоградцев к 9 декабря. В этот четверг губернатор Андрей Бочаров вместе с главами города и района прошлись по аллеям, посмотрели, как идут работы, и обсудили планы на следующий год. В 2020-м в парке Гагарина стартует второй этап реконструкции.

В целом реконструкцию главного парка Краснооктябрьского района оценивали в 200 миллионов рублей. В этом году на первый этап выделили 60 миллионов.

- Посмотрели, прикинули, не хватит 140 миллионов рублей, чтобы довести парк до ума, - отмечает глава Волгограда Виталий Лихачев. - Надо бы еще миллионов 20 добавить.

Главы области, города и района устроили инспекцию подрядчикам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Парк имени Гагарина - приоритетный проект для нас сегодня, - соглашается Андрей Бочаров. - Мы понимаем, что эту территорию необходимо и дальше развивать. Это потребует в разы больше финансовых средств, но мы ставим задачу в течение 2021 года проект полностью завершить.

«ЦЕНТРОВОЙ» ПАРК

Прохаживаясь по дорожкам, губернатор не раз отмечает, что парк «центровой», старейший в городе и заслуживает того, чтобы все здесь сделали по максимуму. Кроме того, в планах обновление дорог и тротуаров вокруг, а также здания ДК имени Гагарина, фасад которого со стороны старого кинотеатра и улицы Пельше давно превратился в развалины, на головы прохожим осыпаются куски штукатурки.

Колоннада почти готова.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Дорого обойдется освещение - мы уберем провода, коммуникации пустим под землей, на боковых аллеях также поставим фонари. Недешево обойдется и система видеонаблюдения в парке, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» глава района Иван Дронов.

Проект второго этапа реконструкции парка Гагарина.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Забор, который закрывал стройку со стороны улицы Титова, еще не убрали, но вдоль парка уже можно пройтись по свеженькому асфальту. Практически готова вымощенная плиткой центральная аллея - остался небольшой участок у входной группы. Колоннаду уже на две трети покрасили, из-за морозов работы идут в тепляке под пленкой. В ближайшие два дня начнут украшать основу лепниной. Как рассказал глава района, ее пришлось заказывать из Тюмени - ближе не делают. Поэтому сроки завершения работ и сдвинули на неделю. Когда колоннада будет готова, на входе установят кованые ворота.

Лепнину из фибробетона для входной группы пришлось заказывать издалека.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Весной 2020 года в парке, в который раз проложат новый поливочный водопровод и займутся озеленением. Сейчас делали нижнюю часть, теперь возьмутся за верхнюю часть парка, прилегающую к улице Таращанцев. На уже подготовленной площадке сделают скейт-парк. На старых фундаментах (демонтировать их было бы слишком дорого) установят новые аттракционы. На месте бывшей танцплощадки, которую в последние годы отдали малышам, будет детский городок.

В число первоочередных общественных пространств, которые обновят по программе «Формирование комфортной городской среды», вошла и улица Титова.

- На парк Гагарина понадобится очень много средств в следующем году, - отмечает глава района. - Так что, скорее всего, улицей Титова мы займемся уже в 2021-м, к тому же пешеходная часть здесь не в самом худшем состоянии.