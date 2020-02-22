Масленица 2020 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

Масленица в 2020 году продлится с 24 февраля по 1 марта. Всю неделю волгоградцы будут печь румяные блины, устраивать посиделки, ходить в гости и веселиться. А в прощеное воскресенье в городских парках устроят народные гулянья с проводами зимы и сожжением чучела. В программе праздничных мероприятий на Масленицу 2020 в Волгограде около 70 событий - игры, молодецкие забавы, концерты, народные гулянья, конкурсы, квесты, фестивали, соревнования. Главные городские проводы зимы пройдут в парке Царицынский в пойме Царицы у интерактивного музея «Россия - моя история» 1 марта 2020 года. Здесь установили самое большое чучело высотой 14,5 метра. Будут водить хороводы с ряжеными и скоморохами и во всех районах Волгограда. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти на Масленицу 2020 и где будет все самое интересное.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ПОЙМЕ ЦАРИЦЫ

В пойме Царицы в Волгограде уже установили каркас для огромного чучела. Оно будет больше и ярче, чем прошлом году. Народные гулянья на Масленицу 1 марта 2020 года здесь продлятся с 12.00 до 17.00. На площади развернутся ярмарка, казачье подворье, улица Масленицы-красы, народная мастерская, дом силы богатырей русских, подворье семейных живописцев и фиточайная. В программе праздника – молодецкие забавы, игры с призами, мастер-классы, конкурсы масленичных кукол и «Царицынские блины», развлекательная шоу-программа и много вкусного угощения. Волгоградцев ждут борьба в гигакостюмах, метлобол, кикер-футбол, перетягивание сосиски, аттракцион «Печка», бой на подушках, бег на чурбачках, пятиметровый ледяной столб и многое другое. А кульминацией проводов зимы станет традиционное сожжение чучела.

Волгоградцев ждут разные забавы, игры и блины.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПРАЗДНИК В САРЕПТЕ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» ждет гостей на народные гулянья 1 марта 2020 в 12.00. Масленицу здесь отметят в лучших народных традициях с забавами, мастер-классами, развлечениями на свежем воздухе и конкурсами на ловкость и скорость. Будут и угощения, и ярмарка мастеров, и горящее чучело. Билеты: 400 руб. 0+

ПРОВОДЫ ЗИМЫ В ЦПКиО

Центральный парк культуры и отдыха Волгограда приглашает на проводы зимы 1 марта 2020 с 13.00 до 17.00. У колеса обозрения бедет звучать веселая музыка, развернется ярмарка мастеров-ремесленников. С 13 часов развлекать гостей песнями, танцами и прибаутками начнут скоморохи, детская вокальная студия «Ассорти», ансамбль «Ягодка» и другие артисты. Гостей ждет множество конкурсов и розыгрышей, а в 14.00 всем предложат показать себя в молодецких забавах. Большие и малые добры молодцы будут перетягивать канат, забавляться гирями и меряться силушкой. Участвуя в конкурсах, можно будет бесплатно отведать вкусных блинов. В 16.45 волгоградцы встанут в большой солнечный хоровод и в 17.00 сожгут чучело Масленицы.

В ЦПКиО будут гулять у колеса обозрения. Фото предоставлено организаторами.

МАСЛЕНИЦА В КУРЕНЕ

Ждет гостей на Масленицу и Иловлинский музей казачьего быта. Казачий курень встретит с хлебом-солью, расскажет о жизни донских казаков и традициях. Здесь можно будет пообщаться с домашней живностью и лошадьми. А затем волгоградцам предложат по-молодецки позабавиться, стать почетным казаком, поводить хороводы, поесть блинов и сжечь Масленицу. Провожать зиму будут всю неделю. Предварительная запись - (8442) 38-84-37, 8-902-313-62-14. 6+

СКОМОРОХИ И ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В ХОГСМИДЕ

Хороводы, скоморохи, шуточный турнир по метанию снежков и ложек, конкурсы и блины ждут волгоградцев на задорной Масленице в ТРЦ «Акварель» 1 марта с 14.00 до 16.00 в районе «Ашана».

Любителей историй про Гарри Поттера, магии и фэнтези также ждут в эти выходные в «Акварели». 29 февраля и 1 марта с 11.00 до 21.00 сюда снова перенесется улочка Хогсмида, а за прилавки встанут добрые волшебники (подробности).

ГДЕ И КОГДА ПРОЙДУТ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ НА МАСЛЕНИЦУ 2020 В РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДА

Красноармейский район

27 февраля 2020 в 14.00 - ДК «Судоверфь», ул. Гражданская, 64.

29 февраля 2020 в 12.00 - б-р Энгельса

29 февраля 2020 в 13.00 - площадь на пр. Героев Сталинграда, 3

29 февраля 2020 в 15.00 - площадка на ул. Сарпинской, 96

1 марта 2020 в 11.00 - скейт-площадка на ул. Моцарта

1 марта 2020 в 11.00 - стадион школы №115

1 марта 2020 в 12.00 - площадь у «Гиппопо»

1 марта 2020 с 14.00 - парк «Юбилейный»

Кировский район

29 февраля 2020 в 11.00 - площадь у «Авангарда»

1 марта 2020 в 12.00 - ул. Шумилова, 30

1 марта 2020 в 11.00 - ЖК «Санаторный»

Народные гулянья на Масленицу пройдут во всех районах Волгограда.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Советский район

28 февраля 2020 в 11.00 - ул. Школьная, 4

28 февраля 2020 в 17.00 - микрорайон «Долина», ул. Грибанова, 11

29 февраля 2020 в 11.00 - ярмарка «Петров Двор», пр. Университетский, 64/2

29 февраля 2020 в 11.00 - ТОС «Высота», ул. Волгоградская, 34

29 февраля 2020 в 12.00 - ДК «Горьковский»

1 марта 2020 в 12.00 - сквер у больницы №7

Ворошиловский район

29 февраля 2020 в 15.00 - сквер Саши Филиппова

1 марта 2020 в 14.00 - на ул. Паши Ангелиной, 45

Дзержинский район

27 февраля 2020 в 16.00 - парк «Русь»

29 февраля 2020 в 10.00 - стадион лицея №8 «Олимпия»

1 марта 2020 в 11.00 - площадь в Гумраке

1 марта 2020 в 12.00 - парк Героев-летчиков

Центральный район

1 марта 2020 в 14.00 - Комсомольский сад

1 марта 2020 в 12.00 - ул. Хиросимы, 11

Краснооктябрьский район

29 февраля 2020 в 12.00 - стадион лицея №2

1 марта 2020 в 11.00 - ул. Поддубного, 14, 16

1 марта 2020 в 11.00 - парк Гагарина

1 марта 2020 в 15.00 - площадь у Царицынской оперы

Тракторозаводский район

29 февраля 2020 в 12.00 - у ПМК «Заря», ул. Героев Шипки, 21

29 февраля 2020 в 11.00 - Площадь аттракционов, Спартановка

1 марта 2020 в 12.00 - ул. Костюченко, 19

1 марта 2020 в 12.00 – площадь у «Ударника»