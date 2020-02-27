Куда пойти в Волгограде: Масленица, театральные премьеры и ярмарка в Хогсмиде

Конец февраля – начало марта 2020 в Волгограде будет весьма насыщенным на культурные события и развлечения. На масленичной неделе горожане будут провожать зиму, есть блины и пробовать силы в традиционных забавах. В театрах на этой неделе представят две премьеры, будет немало концертов, в Советском районе пройдет ярмарка в стиле Гарри Поттера. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить и что интересного посмотреть на этой неделе в Волгограде.

Куда сходить на Масленицу 2020 в Волгограде: где проводить зиму, поесть блинов и сжечь чучело [программа мероприятий] и в Волжском [программа мероприятий]

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В ХОГСМИДЕ

Любителей историй про Гарри Поттера, магии и фэнтези также ждут в эти выходные в «Акварели». 29 февраля и 1 марта с 11.00 до 21.00 сюда снова перенесется улочка Хогсмида, а за прилавки встанут добрые волшебники (подробности).

«МОЯ МЕЛОДИЯ»

Волгоградский детский симфонический оркестр приглашает больших и маленьких слушателей на концерт «Моя мелодия». В основе программы - бессмертные творения из репертуара Александра Пахмутовой. «Добрая сказка», «Надежда», «Нежность», «Беловежская пуща», «Старый клен» и еще много песен, которые будут подпевать всем залом.

В концерте принимают участие солисты-вокалисты оркестра - Мария Строганова и Екатерина Чижова, солисты Царицынской оперы - Алексей Шапошников (тенор), Руслан Сигбатулин (баритон), Александр Еленик (бас-баритон), специально приглашенный солист – 5-летняя Марианна Лемешкина (фортепиано), а также вокально-хоровая группа под руководством Ольги Руденко. А дирижер Сергей Гринев приготовил для всех любителей музыки неожиданный сюрприз.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 29 февраля в 16.00. Билеты: от 150 руб. 6+

Фото: Маргарита ЗАЙЦЕВА

«ПЕРВАЯ УЛИЦА МИРА»

Грантовый проект музея Машкова «Первая улица Мира» предложит волгоградцам 28 февраля в 18.00 мини-концерт кавер-дуэта «2 по 100». В программе популярные хиты русской и зарубежной эстрады, рока, а также Lounge Music. Ресторан «Moliere», ул. Мира, 12. Вход свободный. Справки по телефону (8442) 38-59-15.

ШОУ ТАЛАНТОВ

28 февраля с 16.00 до 18.00 в центральном атриуме ТРЦ «Акварель» приедут талантливые ребята со всего города покажут себя на фестивале «Шоу талантов». Молодежь будет петь, танцевать и выступать в оригинальном жанре.

«ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО»

Герои, которые обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе, попали в объективы известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова. Каждую историю представят в трех форматах: портрет, видеоинтервью и текст. Увидеть их можно будет вплоть до 22 марта в Выставочном зале Музея Машкова (ул.Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79).

Волгоградцам покажут и расскажут истории настоящих героев. Фото предоставлено ВМИИ

«ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»

Казачий театр в первый день весны представит зрителю светлую комедию «Чужой ребенок» по пьесе Василия Шкваркина. Лето, дача. Трое безумно влюбленных молодых людей. И все они любят одну девушку - Машу Караулову, которая готовится к своей первой роли. А одна случайная фраза приводит к большому скандалу. «Оптимистическая комедия» - так режиссер Алексей Серов обозначил жанр новой постановки. Он считает, что в пьесе есть нечто большее, чем забавный сюжет и комические ситуации.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru. Премьера! 28 февраля и 1 марта в 17.00. 6 марта в 19.00. Билеты: 250 – 450 руб. 12+

В Казачьем театре представят новую постановку режиссера Алексея Серова. Фото: облкомкультуры

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»

Театр кукол приглашает малышей на премьеру спектакля по мотивам известной сказки Бориса Шергина «Волшебное кольцо». Всех сказочных персонажей: Ваню, маму, кошку Машку, собаку Жужу, Царя и его дочек, змею Скарапею, молодцев из ларца и рассказчиков будут играть заслуженные артисты РФ Татьяна Катулина и Александр Вершинин. Куклы будут полуобъемные, что придаст спектаклю особый колорит. И, конечно, добро победит зло и ложь.

- Постараемся передать зрителю юмор архангельского народа и его отношение к жизни, - говорит режиссер спектакля Ирина Бочарова из Санкт-Петербурга.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru. Премьера! 29 февраля и 22 марта в 11.00 и 13.00. Билеты: от 200 руб. 3+

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОСТЯЗАНИЕ»

Волгоградских зрителей в начале марта ждут гастроли Владимирского театра кукол. Малышам покажут добрую и веселую сказку по пьесе Евгения Сперанского о том, как ежики провели зайца, который хвастался, что бегает быстрее всех.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru. 2 и 3 марта в 10.00 и 12.00. Билеты: от 200 руб. 3+

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ ПОПУЛЯРНЫХ РОМАНОВ

Автор романа-эпопеи «Русский крест», а также книг «Святые грешники» и «Крымский мост» известный писатель и публицист Александр Лапин расскажет волгоградцам о своем творчестве и ответит на любые вопросы. Литературной проблематикой беседа не ограничится, ведь он не только успешный писатель, но и известный журналист. Много лет проработал в «Комсомольской правде», а позже создал собственный издательский холдинг. Его книги можно приобрести в сети книжных магазинов «Кассандра» и киосках «Пресса». Библиотека имени Горького, ул. Мира, 15, конференц-зал, 4-й этаж. 4 марта в 16.00. Вход свободный.

Известный писатель и публицист Александр Лапин расскажет о литературном творчестве и не только. Фото: архив «КП».

СОБИРАЕМ ПАННО ИЗ СТЕКЛЯШЕК

До 10 марта детям и их родителям предлагают сдать стеклянные бутылки, чтобы в конце месяца собрать из них яркое панно. Ящик для стеклотары будет стоять в интерактивном музее «Россия - моя история» и еще в двух местах. Приносить туда можно бутылки чистые, без крышек и этикеток. Собирать панно будут 28 марта (подробности).

КАЗАЧИЙ КРУГ НА МАСЛЕНИЦУ

«Лазоревый цветок» - один из самых популярных коллективов Волгоградской филармонии приглашает проводить зиму большим «Казачьим Кругом». В этом году Масленицу «Лазоревый цветок» встретит и в Волжском, собрав традиционный «Казачий круг» совместно с друзьми. Зрителей ждут Народный ансамбль «Лазоревые зори» (Волжский); Образцовый фольклорный казачий ансамбль «Семья» (руководители Дмитрий и Наталья Буровы); Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля»; Народный ансамбль «ЯRМарка». И, конечно, хозяин фестиваля - ансамбль «Лазоревый цветок» - исполнит свои лучшие, всеми любимые композиции и порадует зрителей новыми песнями.

ДК «Октябрь», Волжский, ул. Сталинградская, 6. 28 февраля в 19.00. Билеты: 300 – 1000 руб. 6+

ЦКЗ, Волгоград, наб. 62-й Армии, 4. 29 февраля в 17.00. Билеты: 300 – 800 руб. 6+

Билеты онлайн - berbiletik.ru. Т. (8442) 98-83-45.