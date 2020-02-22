Весенняя ярмарка в Хогсмиде ждет волгоградцев

22 Февр. 2020 2020-02-22T20:49:46+03:00

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Любителей историй про юного волшебника Гарри Поттера, сказочной магии и фэнтези ждут в последние выходные зимы 2020 года в торгово-развлекательном центре «Акварель». Именно сюда, в Волгоград, на два дня снова перенесется улочка Хогсмида, а за прилавки встанут добрые волшебники. Она решили, что раз уж снега этой зимой нет, будем колдовать по-весеннему. В программе - особая атмосфера, магические штучки и авторские изделия, а также выступления танцевальных коллективов, крутые мастер-классы, интеллектуальная игра по Гарри Поттеру и вечерний концерт рок-групп.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, весенняя ярмарка в Хогсмиде пройдет в ТРЦ «Акварель» в дни, когда зима встречается с весной, - 29 февраля и 1 марта 2020 с 11.00 до 21.00. Вход для всех свободный. И не забудьте прихватить свою волшебную палочку и мантию.

Будут провожать зиму с народными гуляньями и блинами в эти дни во всех районах Волгограда. Куда пойти на Масленицу (программа мероприятий).

ИСТОЧНИК KP.RU