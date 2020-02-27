Масленица 2020 в Волжском: программа праздничных мероприятий

Широкую Масленицу в 2020 году будут отмечать во всех парках Волжского. Проводы зимы с хороводами, играми и забавами, конкурсами и концертами устроят 1 марта 2020 в парках «Гидростроитель», «Волжский» и «Новый город». Везде народные гуляния на Масленицу пройдут в Прощеное воскресенье с 12.00 до 15.00. В программе праздничных мероприятий в Волжском – ярмарки, конкурс частушек, традиционные забавы, сожжение чучела, аттракционы и много вкусных блинов. Куда сходить - выбирайте.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, гулянья на Масленицу в парке «Волжский» развернутся с полудня 1 марта 2020 на нескольких площадках. На аллея от памятника Высоцкому до новой сцены будет ярмарка мастеров, здесь же можно будет померяться силушкой на нескольких площадках. У новой сцены предложат угощение местные предприниматели, а со сцены будут развлекать народ артисты. А в финале все будут водить хороводы и сожгут чучело Масленицы.

В парке «Гидростроитель» Волжского на Масленицу 1 марта 2020 установят самый высокий ледяной столб, а желающих на него залезть будут цеплять на страховку. С 12 до 15 часов здесь пройдут соревнования лучников, богатырские бои и конкурс на скоростное поедание блинов. Также в программе - хороводы, потехи, скоморохи и коробейники. Билеты на аттракцион после можно будет обменять на чашку чая, развлекать волжан будет группа «Бузина», а в финале Масленицу отправят на костер.

В Волжском парке «Новый город» на Масленицу 1 марта 2020 устроят конкурс для девушек «Весна для каждого своя» и конкурс частушек. Здесь же пройдет конкурс на самые вкусные блины, а победителя определят сами волжане. В программе для малышей - блинный баскетбол, пиньята, бой подушками, мастер-классы. И,конеяно, всех от мала до велика ждут игры, забавы и выступления силачей.

В поселке Краснооктябрьский Волжского на Масленицу 2020 провожать зиму будут два дня. 29 февраля с 11.00 до 12.30 народняе гулятья устряот на улице Плеханова, 31а. 1 марта с 12.00 до 14.00 – на улице Кошевого, 7, у храма Святых равноапостольных Константина и Елены.

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