«Это очень важная книга»: Елена Исинбаева призналась, что впервые почитала Конституцию России

Сегодня, 13 февраля, в Кремле Владимир Путин встретился с представителями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации. Присутствовала на мероприятии и наша именитая волгоградка - олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Почти к концу встречи ей тоже дали слово. Ну и, конечно, затронула легкоатлетка тему спорта.

Но, прежде чем задать президенту свой вопрос, Исинбаева на всю страну призналась, что именно благодаря тому, что ее включили в состав этой рабочей группы, она прочитала наконец-то Конституцию России.

- Прочитала я Конституцию нашей страны, - на этих словах спортсменки зал взорвался от смеха, но Исинбаева продолжала с самоиронией, - Это важно! Потому что до этого не было как-то и повода, и необходимости. Я теперь я понимаю, насколько это важная книга, и читать ее нужно всем. Я узнала много интересного…

Даже Владимир Путин не смог сдержать улыбку от слов чемпионки. Но ее это нисколько не смутило. С таким же позитивным настроем Елена задала президенту достаточно насущный вопрос. Касался он, как вы можете догадаться, спорта.

- У меня вопрос (я сразу прошу прощения за, возможно, неточные формулировки, я все-таки не юрист): Возможно ли в Конституции укрепить позиции муниципалитетов, чтобы выделять им из госбюджета деньги напрямую, а не через регионы? Чтобы спортивные объекты, которые есть у них на балансе, они могли спокойно ремонтировать, а не ждать, когда региональные власти или там спонсоры им деньги выделят? Или это сделать невозможно? - поинтересовалась Исинбаева.

Напомним, Елену Исинбаеву озадачила эта проблема, когда в спортшколу Волгограда пошла заниматься гимнастикой ее дочь. Здание оказалось в таком ужасном состоянии, что олимпийская чемпионка ужаснулась. У муниципалитета денег на ремонт школы не было, а регион не имел права туда выделять средства (мол, не на нашем балансе). На это спортсменка пожаловалась Владимиру Путину. И, надо сказать, что вопрос тут же решился: мэрия Волгограда уже заказала у экспертов обследование здания и проект, и власти совместными усилиями сразу нашли деньги на ремонт. Кстати, уже к концу года губернатор Волгоградской области должен отчитаться президенту, как решили эту проблему в Волгограде.

Владимир Путин заверил Исинбаеву, что как раз изменения в Конституцию и должны уладить такие недочеты.

- В чем там проблема? У нас получился отрыв муниципалитетов от государственной власти. Они как бы не включены в единую систему публичной власти в стране. И возникли сложности в том числе и с финансированием их полномочий. Поправки в Конституцию как раз и будут направлены на то, чтобы работа между муниципальной и государственной властью была легализована, - отметил глава государства.

Напомним, в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции вошли 75 человек, среди которых политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты.